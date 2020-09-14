14 Eylül 2020 Pazartesi koronavirüs tablosu açıklandı 14 Eylül 2020 Pazartesi Türkiye'de bugünkü vaka sayısı

Koronavirüs ölüm ve vaka sayıları merakla araştırılmaya başlandı. 14 Eylül 2020 Pazartesi için koronavirüs tablosu henüz açıklanmazken, Dünya genelinde virüse yakalanan hasta sayısı 25 milyonu aştı ve iyileşen hasta sayısı 17 milyon 433 bin oldu.

Salgın sürecinde 844 binden fazla kişi yaşamını yitirirken, Bakan Koca’nın Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda 1.509 kişinin virüs testinin pozitif çıktığı paylaşıldı.

13 Eylül 2020 güncel koronavirüs tablosu

14 Eylül 2020 Pazartesi toplam 96.097 test yapıldı. Yapılan testler sonucunda 1.529 kişinin test sonucu pozitif çıktı. 13 Eylül günü 57 kişi vefat ederken, iyileşen hasta sayısı ise 1.102 olmuştur.

Şuana kadar toplam 8.519.560 kişiye test yapılırken, toplam hasta sayısı 291.162 olmuştur. Şu ana kadar 7.056 kişi hayatını kaybederken, entübe hasta sayısı ise 1.267, toplam iyileşme sayısı 257.731' dir.