İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
KPSS Ortaöğretim başvuru tarihleri belli oldu
Son Dakika
KPSS Ortaöğretim başvuru tarihleri belli...
Test sonucu pozitif çıkan Sergen Yalçın telefonda motivasyon konuşması yaptı
Test sonucu pozitif çıkan Sergen...
İçişleri Bakanlığı Yüksekova'da 1 askerin şehit olduğunu açıkladı
İçişleri Bakanlığı Yüksekova'da 1 askerin...
İspanya'da aşırı sağ gruplar hükümete karşı ayağa kalktı! 20 bin kişi protesto düzenledi
İspanya'da aşırı sağ gruplar hükümete...

14 Eylül 2020 Pazartesi koronavirüs tablosu açıklandı 14 Eylül 2020 Pazartesi Türkiye'de bugünkü vaka sayısı

Bir süre gündemde ilk sıralarda yer alan koronavirüs tablosu açıklandı Türkiye'de bugünkü vaka sayısı konusunda sıcak gelişmeler merak ediliyordu. En yeni ayrıntılarıyla koronavirüs tablosu açıklandı Türkiye'de bugünkü vaka sayısı ile ilgili gelişmeleri 14 Eylül 2020 Pazartesi tarihli haberimizden okuyabilirsiniz.

14 Eylül 2020 Pazartesi 20:00
14 Eylül 2020 Pazartesi koronavirüs tablosu açıklandı 14 Eylül 2020 Pazartesi Türkiye'de bugünkü vaka sayısı
Takip Et:

Koronavirüs ölüm ve vaka sayıları merakla araştırılmaya başlandı. 14 Eylül 2020 Pazartesi için koronavirüs tablosu henüz açıklanmazken, Dünya genelinde virüse yakalanan hasta sayısı 25 milyonu aştı ve iyileşen hasta sayısı 17 milyon 433 bin oldu. 

Salgın sürecinde 844 binden fazla kişi yaşamını yitirirken, Bakan Koca’nın Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda 1.509 kişinin virüs testinin pozitif çıktığı paylaşıldı.

13 Eylül 2020 güncel koronavirüs tablosu


14 Eylül 2020 Pazartesi toplam 96.097 test yapıldı. Yapılan testler sonucunda 1.529 kişinin test sonucu pozitif çıktı. 13 Eylül günü 57 kişi vefat ederken, iyileşen hasta sayısı ise 1.102 olmuştur.

Şuana kadar toplam 8.519.560 kişiye test yapılırken, toplam hasta sayısı 291.162 olmuştur. Şu ana kadar 7.056 kişi hayatını kaybederken, entübe hasta sayısı ise 1.267, toplam iyileşme sayısı 257.731' dir.



Son Güncelleme: 14.09.2020 20:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Fahrettin KocaCoronavirus
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
12 Eylül Covid-19 virüsü vaka sayıları belli oldu!
12 Eylül Covid-19 virüsü vaka sayıları belli oldu!
Mersin'in Mut ilçesinde koronavirüs denetimleri arttırıldı
Mersin'in Mut ilçesinde koronavirüs denetimleri arttırıldı
Bakan Koca:'Ağır hasta sayısı İstanbul'da yüzde 42 arttı'
Bakan Koca:'Ağır hasta sayısı İstanbul'da yüzde 42 arttı'
Covid-19 vakaları 11 Eylül'de de artış gösterdi!
Covid-19 vakaları 11 Eylül'de de artış gösterdi!
Bolu'da Covid-19'la mücadele kapsamında taksilere ve toplu taşımalara denetim yapıldı!
Bolu'da Covid-19'la mücadele kapsamında taksilere ve toplu taşımalara denetim yapıldı!
CHP'de Covid-19 vakaları bir bir açıklanıyor!
CHP'de Covid-19 vakaları bir bir açıklanıyor!

Popüler Haberler

14 Eylül 2020 Pazartesi koronavirüs tablosu açıklandı 14 Eylül 2020 Pazartesi Türkiye'de bugünkü vaka sayısı
2020 Kenya asgari ücret ne kadar?
Kuveyt Türk Faizsiz kredi kampanyası detayları ve başvuru şartları 14 Eylül 2020 Pazartesi
Türk Telekom interneti nereye şikayet edebilirim?
Part time çalışan işçinin kıdem tazminatı alma şartları nelerdir? 2020
2020 Ek5 tarım sigorta primi ne kadar olacak?
İkea mağaza çalışma saatleri 2020
Masumlar Aparmanı dizisi Han kimdir? Birkan Sokullu'nun hayatı!
Menajerimi Ara dizisi Emrah kimdir? Semi Sırtıkkızıl
Menajerimi Ara dizisinin Leyla'sı Pınar Ünsal'ın hayat hikayesi!
Adidas ayakkabılarda okula dönüş indirim kampanyası başladı
PTT açık mı? 25 - 26 Ocak Haftasonu günleri açık olan nöbetçi PTT şubeleri nerede? Nöbetçi PTT sorgulama
Yasak Elma yeni bölüm var mı yok mu? 30 Aralık neden yok, Yasak Elma yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Exatlon Challenge Türkiye hangi kanalda yayınlanacak? Yayın tarihi ve kanalı belli oldu!
Hostes olmak için ne okunmalıdır? Firmaların hosteslerde aradığı fiziksel ve ön koşulllar
Emeklinin 3 yıllık sözüne Akbank'tan 1300 TL promosyon imkanı
2020 emekli bayram ikramiyelerine zam gelecek mi?
5 yaş anaokulu zorunlu mu? Anaokulu eğitimi her çocuk almalı mı?
Egzama askerliğe engel mi? 2020 Egzama hastalığı olanlar asker olabilir mi?
La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Dizi final sezonu mu olacak, dizi bitecek mi?
Ev alacaklara devlet desteği şartları nelerdir? 2020 Devlet konut alım destekleri

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.