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13 Nisan 2021 Salı koronavirüs tablosu açıklandı 13 Nisan 2021 Salı Türkiye'de bugünkü vaka sayısı

Gündeme geldiği günden bu yana basın bülteninde ilk sıralarda yer alan koronavirüs tablosu açıklandı Türkiye'de bugünkü vaka sayısı ile ilgili en güncel bilgileri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. 13 Nisan 2021 Salı tarihli haberimizde kalem aldığımız en yeni ayrıntıları inceleyerek koronavirüs tablosu açıklandı Türkiye'de bugünkü vaka sayısı hakkında güncel bilgileri öğrenebilirsiniz.

13 Nisan 2021 Salı 19:31
13 Nisan 2021 Salı koronavirüs tablosu açıklandı 13 Nisan 2021 Salı Türkiye'de bugünkü vaka sayısı
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13 Nisan 2021 Salı bugünkü koronavirüs vaka sayısı ve tablosu merak ediliyor. Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs tablosuyla ilgili detaylar merak ediliyor. Türkiye'de ilk koronavirüs 1 yıl önce görülmüştü. 2020 Mart ayından beri tüm Dünyayı etkisi altına alan coronavirüsu salgını hakkında son dakika bilgileri geliyor. Vaka sayısı artışa geçmişti. Açıklanan tedbirler sayesinde koronavirüs vaka sayısı düşüşe geçmişti. Peki ama 13 Nisan 2021 Salı vaka sayısı kaç oldu? Vaka, hasta, ağır hasta sayısında artış yaşandığı belirtilmişti ve yeni tedbirler alınmıştı. Türkiye ve Dünya'da koronavirüs salgını devam ediyor. Birçok insan her akşam vaka sayısını araştırıyor. 13 Nisan 2021 Salı Korona vaka sayısı ile ilgili son dakika açıklamaları Sağlık Bakanlığı tarafından yapılıyor. Peki ama 13 Nisan 2021 Salı vaka sayısı yani bugünkü vaka sayısı kaç? İşte Türkiye'deki 13 Nisan 2021 güncel korona virüs vaka sayıları!

 

Koronavirüs vaka sayısı her akşam araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın resmi sosyal medya hesaplarından vaka sayısı, hasta sayısı, vefat sayısı, iyileşen hasta sayılarının olduğu koronavirüs tablosu açıklanıyor. Peki ama 13 Nisan 2021 Salı bugünkü vaka sayısı kaç oldu?

Türkiye 13 Nisan 2021 Salı Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 13 Nisan 2021 Salı koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 13 Nisan 2021 Salı koronavirüs vaka ve ölü sayıları...

 8 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Bugün semptom gösteren 2 bin 316 hastayla birlikte 55 bin 941 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 3 milyon 689 bin 866’ya çıktı. Can kaybı da 258 artarak 33 bin 201’e yükseldi.

Son 24 saatte 37 bin 914 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 3 milyon 232 bin 892’ye ulaştı. Hastalardaki zatürre oranı ise yüzde 3.1 oldu.



Son Güncelleme: 13.04.2021 19:31
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Anahtar Kelimeler:
Fahrettin KocaCoronavirus
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