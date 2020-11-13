13 Kasım vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı ilk kez 3000 sınırını geçti

Koronavirüs ile mücadele her alanda alınan sert tedbirler ile sürüyor. Alınan tüm tedbir ve önlemlere rağmen vaka sayılarında ki artış eğimi giderek artıyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 13 kasım tarihli korona virüs vaka tablosunu açıkladı.
Öte yandan hastalığa yakalanıp hayatını kaybeden kiş sayısı bugün 93 kişi daha arttı ve toplam can kaybımız 11 bin 326 olarak açıklandı. Hastanelerde ki doluluk oranlarına bakıldığında ise yatak dolulukoranı yüzde 53,5 olurken, yoğun bakım doluluk oranı ise yüzde 69,9 olarak kayıtlara geçti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yapmış olduğu paylaşımda ağır hasta sayımızın arttığına dikkat çekti ve tedbirler konusunda vatandaşları bir kez daha uyardı.
13 KASIM KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU
Son Güncelleme: 13.11.2020 19:53