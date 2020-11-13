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13 Kasım vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı ilk kez 3000 sınırını geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin 13 Kasım vaka tablosunu açıkladı. Son 24 saat içinde tespit edilen koronavirüs vaka sayısı 3 bin sınırını geçti.

13 Kasım 2020 Cuma 19:53
13 Kasım vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı ilk kez 3000 sınırını geçti
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Koronavirüs ile mücadele her alanda alınan sert tedbirler ile sürüyor. Alınan tüm tedbir ve önlemlere rağmen vaka sayılarında ki artış eğimi giderek artıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 13 kasım tarihli korona virüs vaka tablosunu açıkladı.


Açıklanan resmi rakamlara göre bugün hastanelerde yapılan koronavirüs testi 150 bin sınırına dayandı ve son 24 saat içinde 3 bin 45 yeni koronavirüs vakası tespit edildi.

Öte yandan hastalığa yakalanıp hayatını kaybeden kiş sayısı bugün 93 kişi daha arttı ve toplam can kaybımız 11 bin 326 olarak açıklandı. Hastanelerde ki doluluk oranlarına bakıldığında ise yatak dolulukoranı yüzde 53,5 olurken, yoğun bakım doluluk oranı ise yüzde 69,9 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yapmış olduğu paylaşımda ağır hasta sayımızın arttığına dikkat çekti ve tedbirler konusunda vatandaşları bir kez daha uyardı.

13 KASIM KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU



Son Güncelleme: 13.11.2020 19:53
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13 Kasım Vaka TablosuVaka Sayıları
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