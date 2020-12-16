13. Hafta Hamilelik döneminde bebeklerdeki değişimler nelerdir?

13. hafta hamilelik dönemiyle beraber ikinci trimester dönemindesiniz. Bebeğiniz hızla gelişip büyümektedir.

13. Hafta Gebelik Döneminde Annedeki Değişimler

İlk üç ay görülen bulantı ve kusma gibi şikayetler, 13. haftada nihayet önemli ölçüde azalır. Yine de, iniş-çıkışlı hormonlar yüzünden duygusallık, kafa karışıklığı ve unutkanlık gibi durumlar görülmesi normaldir. 13. Haftada rahim biraz daha büyüyecek ve karın da büyümeye başlayacaktır. bundan sonra ki süreçte karın da göğüste ve bacaklarda çatlaklar oluşmaya başlayacaktır. Annenin vücudundaki değişimler biraz daha gözle görünür hale gelir. Karın ve bel çevresi belirsizce büyürken göğüsler , normalde olduğundan daha büyük görünürler. Hamile kıyafetleri almaya başlayın.

13. Hafta Bebekteki Değişimler

Artık 13.Haftada, bebeğinizin baş-popo mesafesi 6-7 cm'e ulaşmıştır , ağırlığıysa net olarak 25-30 gram olur. Şimdiye kadar fetüsün kanının dışında gelişimini sürdüren bağırsaklar artık kanın içindeki yerini alıyorlar ve bebeğin iç organları gelişimini sürdürmeye devam ediyor. 40 hafta boyunca bebeğinizi besleyecek olan plasenta, bebek kadar hızlı büyümüyor ancak bu haftada plasenta da yaklaşık 30 gr ağırlığına ulaştı. Doğum haftasında plasenta 450 ila 900 gram arasında olacak. Ayrıca bebeğinizin karaciğerinde safra salgılanması ve pankreasında insülin üretimi de bu haftada başlar. 13. haftada ultrason cihazıyla bakıldığın zaman , bebeğinizin el-kol ve bacak hareketleri görebilirsiniz.

.