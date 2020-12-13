13 Aralık vaka tablosu açıklandı! Son 1 gün içinde 26 bin 919 yeni vaka tespit edildi

Kısıtlamaların ve denetimlerin sıkı bir şekilde devam ettiği bu süreçte 13 Aralık tarihli korona virüs vaka tablosu açıkldı.

29 BİN 919 YENİ VAKA

Bakan Koca tarafından sosyal medyada duyurulan vaka tablosuna göre son 1 gün içinde sağlık kuruluşlarında yapılan korona virüs test sayısı 181 bin 199 olurken, 29 bin 919 yeni vaka tespit edildi.

218 CAN KAYBI

Korona virüs testi pozitif çıkan 5 bşn 103 kişi ise hastalığın tedavisi için hastanelere yatırıldı.

Diğer yandan hastalığa bağlı olarak gerçekleşen can kaybı ise 218 oldu ve toplam vefat sayısı 16 bin 417 olarak kayıtlara geçti.

Ayrıca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yapmş olduğu paylaşımda ağır hasta sayısında ki artış hızının azaldığına dikkat çekti ve hasta sayısındaki artış hızınında azaldığını vurguladı.

13 ARALIK KORONA VİRÜS VAKA TABLOSU