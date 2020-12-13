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13 Aralık vaka tablosu açıklandı! Son 1 gün içinde 26 bin 919 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 13 Aralık tarihli koronavirüs vaka tablosunu paylaştı. Açıklanan resmi rakamlara göre son 1 gün için de 26 bin 919 yeni vaka tespit edildi.

13 Aralık 2020 Pazar 19:29
13 Aralık vaka tablosu açıklandı! Son 1 gün içinde 26 bin 919 yeni vaka tespit edildi
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Kısıtlamaların ve denetimlerin sıkı bir şekilde devam ettiği bu süreçte 13 Aralık tarihli korona virüs vaka tablosu açıkldı.

29 BİN 919 YENİ VAKA

Bakan Koca tarafından sosyal medyada duyurulan vaka tablosuna göre son 1 gün içinde sağlık kuruluşlarında yapılan korona virüs test sayısı 181 bin 199 olurken, 29 bin 919 yeni vaka tespit edildi.

Korona virüs testi pozitif çıkan 5 bşn 103 kişi ise hastalığın tedavisi için hastanelere yatırıldı.

218 CAN KAYBI

Diğer yandan hastalığa bağlı olarak gerçekleşen can kaybı ise 218 oldu ve toplam vefat sayısı 16 bin 417 olarak kayıtlara geçti.

Ayrıca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yapmş olduğu paylaşımda ağır hasta sayısında ki artış hızının azaldığına dikkat çekti ve hasta sayısındaki artış hızınında azaldığını vurguladı.

13 ARALIK KORONA VİRÜS VAKA TABLOSU



Son Güncelleme: 13.12.2020 19:29
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Anahtar Kelimeler:
13 Aralık13 Aralık Vaka Tablosu
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