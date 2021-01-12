12 Ocak vaka tablosu açıklandı! Semptonlu hasta sayısı binin altına düştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 12 Ocak tarihli koronavirüs vaka tablosunu açıkladı.Bugün vaka sayısı 10 binin altına, semptonlu hasta sayısı ise binin altına düştü.

HASTA SAYISI BİNİN ALTINA DÜŞTÜ

Açıklanan resmi rakamlara göre son 24 saat içinde hastanelerde yapılan koronavirüs test sayısı 180 bine yaklaşırken, vaka tespit edilen kişi sayısı 9 bin 809 olurken, semptonlu hasta sayısı ise 983 olarak açıkandı.

CAN KAYBI 171 KİŞİ

Can kayıplarında az olsa düşüş görülmeye başlandı ve son 24 saat içinde 171 kişi hastalık sebebiyle hayatını kaybetti. Toplam vefat sayısı 23 bin 152 olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan son 1 gün içinde iyileşen ve eski sağlığına kavuşan kişi sayısı 10 bin 13 kişi oldu ve toplam iyileşen kişi sayısı 2 milyon 218 bini geçti.

12 OCAK KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU