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12 Mayıs Çarşamba gününün koronavirüs tablosu açıklandı

Koronavirüs tablosu günlük olarak Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılmaktadır. Tabloda günlük vaka sayıları, test sayısı,vefat sayısı ve iyileşen kişilerin verileri paylaşılmaktadır. Vatandaşlar,pandemi sürecinin tam kapanmada nasıl ilerlediğini takip etmek için koronavirüs tablosunu araştırmaktadır. 12 Mayıs Çarşamba gününün koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. İşte 12 Mayıs Çarşamba gününe ait koronavirüs tablosu...

12 Mayıs 2021 Çarşamba 21:34
12 Mayıs Çarşamba gününün koronavirüs tablosu açıklandı
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Sağlık Bakanlığı 12 Mayıs Çarşamba gününe ait koronavirüs tablosunu paylaştı.

12 Mayıs Çarşamba koronavirüs tablosu

 

11 Mayıs Salı koronavirüs tablosu

10 Mayıs Pazartesi koronavirüs tablosu

 

 


Son Güncelleme: 12.05.2021 21:34
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12 Mayıs 2021 Koronavirüs TablosuVaka Sayısı Bugün Ne Oldu?Sağlık Bakanlığı
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