12 Mayıs Çarşamba gününün koronavirüs tablosu açıklandı
Koronavirüs tablosu günlük olarak Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılmaktadır. Tabloda günlük vaka sayıları, test sayısı,vefat sayısı ve iyileşen kişilerin verileri paylaşılmaktadır. Vatandaşlar,pandemi sürecinin tam kapanmada nasıl ilerlediğini takip etmek için koronavirüs tablosunu araştırmaktadır. 12 Mayıs Çarşamba gününün koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. İşte 12 Mayıs Çarşamba gününe ait koronavirüs tablosu...
12 Mayıs 2021 Çarşamba 21:34
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Sağlık Bakanlığı 12 Mayıs Çarşamba gününe ait koronavirüs tablosunu paylaştı.
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