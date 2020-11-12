12 Kasım vaka tablosu açıklandı! Son 24 saatte 2 bin 841 vaka tespit edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 12 Kasım tarihli koronavirüs vaka tablosunu duyurdu.

Bakan Koca tarafından açıklanan resmi rakamlara göre son 24 saat içinde hastanelerde 148 bini aşkın test yapıldı. Yapılan testlerde sonucu pozitif çıkan test sayısı ise 2 bin 841 oldu. Son bir gün içinde hayatını kaybeden kişi sayısı ise 88 kişi daha arttı ve toplam vefat sayısı 11 bin 233 oldu.

Açıklanan resmi rakamlara göre hastalarda zatüree oranı yüzde 4,2 olurken hastanelerdeki yatak doluluk oranları ise yüzde53,5 olduğu görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda ağır hasta sayısında ki artışın devam ettiğini söyledi ve hareketlilik ile temasın azaltılması gerekliliğine dikkat çekti.

12 KASIM KORONAVİRÜA VAKA TABLOSU