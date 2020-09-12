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12 Eylül 2020 Cumartesi koronavirüs tablosu açıklandı mı? 12 Eylül 2020 Cumartesi Türkiye corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler

Birçok kişinin merak ettiği koronavirüs tablosu açıklandı mı? Türkiye corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler hakkında tüm yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. 12 Eylül 2020 tarihli haberimizi okuyarak koronavirüs tablosu açıklandı mı? Türkiye corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler konusunda gündeme gelen tüm yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

12 Eylül 2020 Cumartesi 20:00
12 Eylül 2020 Cumartesi koronavirüs tablosu açıklandı mı? 12 Eylül 2020 Cumartesi Türkiye corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
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Koronavirüs ölüm ve vaka sayıları merakla araştırılmaya başlandı. 12 Eylül 2020 Cumartesi için koronavirüs tablosu henüz açıklanmazken, Dünya genelinde virüse yakalanan hasta sayısı 25 milyonu aştı ve iyileşen hasta sayısı 17 milyon 433 bin oldu. 

Salgın sürecinde 844 binden fazla kişi yaşamını yitirirken, Bakan Koca’nın Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda 1.671 kişinin virüs testinin pozitif çıktığı paylaşıldı.

12 Eylül 2020 Cumartesi güncel koronavirüs tablosu


12 Eylül 2020 Cumartesi toplam 112.213 test yapıldı. Yapılan testler sonucunda 1.671 kişinin test sonucu pozitif çıktı. 11 Eylül günü 56 kişi vefat ederken, iyileşen hasta sayısı ise 1.117 olmuştur.

Şuana kadar toplam 8.325.137 kişiye test yapılırken, toplam hasta sayısı 288.126 olmuştur. Şu ana kadar 6.951 kişi hayatını kaybederken, entübe hasta sayısı ise 1.223, toplam iyileşme sayısı 256.524' dür.



Son Güncelleme: 12.09.2020 20:00
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Anahtar Kelimeler:
Fahrettin KocaCoronavirus
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