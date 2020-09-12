12 Eylül 2020 Cumartesi koronavirüs tablosu açıklandı mı? 12 Eylül 2020 Cumartesi Türkiye corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler

Koronavirüs ölüm ve vaka sayıları merakla araştırılmaya başlandı. 12 Eylül 2020 Cumartesi için koronavirüs tablosu henüz açıklanmazken, Dünya genelinde virüse yakalanan hasta sayısı 25 milyonu aştı ve iyileşen hasta sayısı 17 milyon 433 bin oldu.

Salgın sürecinde 844 binden fazla kişi yaşamını yitirirken, Bakan Koca’nın Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda 1.671 kişinin virüs testinin pozitif çıktığı paylaşıldı.

12 Eylül 2020 Cumartesi güncel koronavirüs tablosu

12 Eylül 2020 Cumartesi toplam 112.213 test yapıldı. Yapılan testler sonucunda 1.671 kişinin test sonucu pozitif çıktı. 11 Eylül günü 56 kişi vefat ederken, iyileşen hasta sayısı ise 1.117 olmuştur.

Şuana kadar toplam 8.325.137 kişiye test yapılırken, toplam hasta sayısı 288.126 olmuştur. Şu ana kadar 6.951 kişi hayatını kaybederken, entübe hasta sayısı ise 1.223, toplam iyileşme sayısı 256.524' dür.