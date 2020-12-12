İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bakan Koca İstanbul, Ankara ve İzmir için kritik veriler paylaştı
Son Dakika
Bakan Koca İstanbul, Ankara ve...
Bakan Selçuk eğitim ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu
Son Dakika
Bakan Selçuk eğitim ile ilgili...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalar yaptı
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk...
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama olacak mı? Aşı zorunlu olacak mı?
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama...

12 Aralık vaka sayıları açıklandı! Son 24 saat içinde tespit edilen sayısı 29 bin 136

Sağlık Bakanlığı 12 Aralık koronavirüs vaka tablosunu paylaştı. Son 24 saat içinde tespit edilen korona virüs vaka sayısı 29 bin 136 olurken, can kaybı ise 222 olarak açıklandı.

12 Aralık 2020 Cumartesi 19:17
12 Aralık vaka sayıları açıklandı! Son 24 saat içinde tespit edilen sayısı 29 bin 136
Takip Et:

Sağlık Bakanlığı tedbirlerin ve kısıtlamaların taviz verilmeden devam ettiği bu süreçte 12 Aralık tarihli koronavirüs vaka tablosunu paylaştı.

Bakanlık tarafından açıklanan resmi rakamlara göre son 24 saat içinde hastanelerde yapılan korona virüs test sayısı 189 bini aşarken, vaka tespit edilen kişi sayısı 29 bin 136 oldu. Diğer yandan test sonucu pozitif çıkan kişilerden 5 bin 203 kişi tedavileri için hastanelere yatırıldı.

Diğer yandan hastalığa bağlı olarak gerçekleşen can kaybı ise 222 olarak açıklandı ve toplam vefat sayısı 16 bin 199 olarak kayıtlara geçti.

Vaka sayılarının açıklanmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda ağır hasta sayısında ki artış hızının durağan olduğunu bir kez daha yineledi.

12 ARALIK KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU



Son Güncelleme: 12.12.2020 19:17
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
12 Aralık Vaka SayılarıVaka SayılarıKoronavirüs Vaka SayılarıKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Koca 11 Aralık koronavirüs vaka sayılarını duyurdu!
Bakan Koca 11 Aralık koronavirüs vaka sayılarını duyurdu!
Sağlık Bakanlığı toplam vaka sayısını ilk kez açıkladı! İşte Türkiye'de koronavirüse yakalanan toplam kişi sayısı
Sağlık Bakanlığı toplam vaka sayısını ilk kez açıkladı! İşte Türkiye'de koronavirüse yakalanan toplam kişi sayısı
Antikor nedir, nasıl oluşur? Antikor oluşturmak nedir? Antikor oluşması ne işe yarar?
Antikor nedir, nasıl oluşur? Antikor oluşturmak nedir? Antikor oluşması ne işe yarar?
Bakan Koca yoğun bakımdaki yatakların doluluk oranlarını açıkladı
Bakan Koca yoğun bakımdaki yatakların doluluk oranlarını açıkladı
Türkiye'de son 6 ayda kaç kişi Covid-19'a yakalandı, Türkiye'de son 6 ayda kaç kişiye koronavirüs vakası teşhisi kondu?
Türkiye'de son 6 ayda kaç kişi Covid-19'a yakalandı, Türkiye'de son 6 ayda kaç kişiye koronavirüs vakası teşhisi kondu?
Türkiye'de kaç sağlık çalışanı var, Türkiye'de kaç sağlık çalışanına Covid-19 aşısı yapılacak?
Türkiye'de kaç sağlık çalışanı var, Türkiye'de kaç sağlık çalışanına Covid-19 aşısı yapılacak?

Popüler Haberler

Menajerimi Ara Emrah kimdir? Semi Sırtıkkızıl yaşı ve oynadığı diziler
Bir Annenin Günahı dizisi Sadri kimdir? Musa Uzunlar'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Kuzey Yıldızı Ekinsu Kansu kimdir? Gerçek adı nedir? Ekinsu Kansu nereli, yaşı kaç?
Menajerimi Ara Leyla kimdir? Pınar Ünsal kimdir, nereli yaşı kaç?
Çatı Katı Aşk Şirin kimdir? Selin Şekerci kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Gönül Dağı dizisi Dilek kimdir? Gülsim Ali İlhan doğum tarihi
Gönül Dağı dizi oyuncusu Elif kimdir? Zümre Meğreli hakkında bilgiler
Kuzey Yıldızı İlk Aşk Işıl kimdir? Sude Zülal Güler rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Kuzey Yıldızı Bahar kimdir? Melis Sabah yaşı ve oynadığı diziler
Gönül Dağı dizisi Keriman kimdir? Gerçek adı nedir? Çiğdem Aygün nereli, yaşı kaç?
Sağlık Bakanlığı online korona virüs testi nasıl, nereden yapılır?
Seda Sayan ile Yemekteyiz yarışmasına başvuru nasıl yapılır? Yarışmaya katılım, başvuru formu ve iletişim kanalları
25. Dönem POMEM Polis Alımında Yaş Şartı Değişecek Mi?
Gerçek tarihte Osman Gazi'nin hayatı! Osman Bey ne zaman doğdu, ne zaman öldü?
Prof. Dr. Mustafa Karataş İle İftar Saati Programı İletişim Numaraları ve Whatsapp Hattı
Milli Piyango online bilet nereden nasıl alınır? MP 2021 yılbaşı özel çekilişi bilet fiyatları
Süresiz nafaka kalkacak mı? Yeni nafaka yasası ne zaman çıkacak? Süresiz ve ömür boyu nafaka kaldırılacak mı?
Star TV Akrep tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
Muamelat ne demek, kelime anlamı nedir, hangi dilde bir kelimedir?
Gönül Dağı dizisi Asuman kimdir? Hazal Çağlar kimdir, nereli yaşı kaç?
İBO SHOW yeni bölüm saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İbo Show yayın saati ve canlı yayın kanalı

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.