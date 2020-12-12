12 Aralık vaka sayıları açıklandı! Son 24 saat içinde tespit edilen sayısı 29 bin 136

Sağlık Bakanlığı tedbirlerin ve kısıtlamaların taviz verilmeden devam ettiği bu süreçte 12 Aralık tarihli koronavirüs vaka tablosunu paylaştı.

Bakanlık tarafından açıklanan resmi rakamlara göre son 24 saat içinde hastanelerde yapılan korona virüs test sayısı 189 bini aşarken, vaka tespit edilen kişi sayısı 29 bin 136 oldu. Diğer yandan test sonucu pozitif çıkan kişilerden 5 bin 203 kişi tedavileri için hastanelere yatırıldı.

Diğer yandan hastalığa bağlı olarak gerçekleşen can kaybı ise 222 olarak açıklandı ve toplam vefat sayısı 16 bin 199 olarak kayıtlara geçti.

Vaka sayılarının açıklanmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda ağır hasta sayısında ki artış hızının durağan olduğunu bir kez daha yineledi.

12 ARALIK KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU