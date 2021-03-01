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12, 13, 14, 15 Yaş için boy ve kilo üzerinden ideal kilo hesaplama

Yetişkin ve çocuklarda vücut kitle endeksi farklı olabilmektedir. Çocukların ideal kiloları, boy oranlarına ve gelişim süreçlerine göre farklılık göstermektedir. Özellikle ergenlik dönemine girmiş olan erkek ve kız çocuklarında gelişim süreci hızlı olabilmektedir. Çocuklar için ideal boy ve kilo oranlarını haberimizden öğrenebilirsiniz.

01 Mart 2021 Pazartesi 19:03
12, 13, 14, 15 Yaş için boy ve kilo üzerinden ideal kilo hesaplama
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Sağlıklı bir yaşam için boy ve kilo oranına dikkat edilmelidir. İdeal kilo oranı, boy, yaş ve cinsiyete göre farklılık gösterebilmektedir. Çocuklarda ve yetişkinlerde farklı olması gereken bu oran, sağlıklı bir yaşam için normal düzeyde olmalıdır. 

Çocuklarda vücut kitle endeksi 

Çocukların vücutlarında bulunan yağ,kas oranları bu endeks hesapları ile ölçülememektedir. Sadece ideal kilo oranlarına sahip olup olmadıkları ya da fazla kilolu,zayıf olup olmadıkları belirlenebilmektedir. 

Öneğin bir çocuk 101 cm boyunda ve 35 kilo ise; 

101 x 101 = 10201 

35/10201= 0,003 BMI şeklinde olacaktır. 

12 yaş ideal kilo ve boy 

Bu yaştaki erkek çocukların boyu 150,6 cm ve kilosu 44.3 olmalıdır. Kız çocuklarının boyu 153,1 cm ve kilosu 45,1 olmalıdır. 

13 yaş ideal kilo ve boy 

Erkek çocukların boyları 157,7 cm ve kiloları 49,8 olmalıdır. Kız çocukların ise boyları 157,8 cm  ve kiloları 50 olmalıdır.

14 yaş ideal kilo ve boy 

Bu yaştaki çocukların ergenlik çağına adım atmaları nedeni ile farklı belirtileri olabilmektedir. Erkek çocukları kız çocuklarına göre daha fazla artış gösterebilmektedir. Bir erkek çocuğu bu yaşlarda 164,9 cm boya ve 56,2 kiloya sahip olması gerekirken kız çocuğunun ise, 160,4 cm boya ve 53,3 kiloya sahip olması gerekir. 

15 yaş ideal kilo ve boy 

Erkek çocukların boyları 170,3 cm ve kiloları 62,1 olmalıdır. Kız çocuklarının boyları 161,7 cm ve kiloları 55,3 olmalıdır. 



Son Güncelleme: 01.03.2021 19:03
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