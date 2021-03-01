12, 13, 14, 15 Yaş için boy ve kilo üzerinden ideal kilo hesaplama

Sağlıklı bir yaşam için boy ve kilo oranına dikkat edilmelidir. İdeal kilo oranı, boy, yaş ve cinsiyete göre farklılık gösterebilmektedir. Çocuklarda ve yetişkinlerde farklı olması gereken bu oran, sağlıklı bir yaşam için normal düzeyde olmalıdır.

Çocuklarda vücut kitle endeksi

Çocukların vücutlarında bulunan yağ,kas oranları bu endeks hesapları ile ölçülememektedir. Sadece ideal kilo oranlarına sahip olup olmadıkları ya da fazla kilolu,zayıf olup olmadıkları belirlenebilmektedir.

Öneğin bir çocuk 101 cm boyunda ve 35 kilo ise;

101 x 101 = 10201

12 yaş ideal kilo ve boy

35/10201= 0,003 BMI şeklinde olacaktır.

Bu yaştaki erkek çocukların boyu 150,6 cm ve kilosu 44.3 olmalıdır. Kız çocuklarının boyu 153,1 cm ve kilosu 45,1 olmalıdır.

13 yaş ideal kilo ve boy

Erkek çocukların boyları 157,7 cm ve kiloları 49,8 olmalıdır. Kız çocukların ise boyları 157,8 cm ve kiloları 50 olmalıdır.

14 yaş ideal kilo ve boy

Bu yaştaki çocukların ergenlik çağına adım atmaları nedeni ile farklı belirtileri olabilmektedir. Erkek çocukları kız çocuklarına göre daha fazla artış gösterebilmektedir. Bir erkek çocuğu bu yaşlarda 164,9 cm boya ve 56,2 kiloya sahip olması gerekirken kız çocuğunun ise, 160,4 cm boya ve 53,3 kiloya sahip olması gerekir.

15 yaş ideal kilo ve boy

Erkek çocukların boyları 170,3 cm ve kiloları 62,1 olmalıdır. Kız çocuklarının boyları 161,7 cm ve kiloları 55,3 olmalıdır.