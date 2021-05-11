11 Mayıs 2021 tarihli vaka tablosu belli oldu! Vaka sayısı 15 binin altında

Sağlık Bakanlığı 11 Mayıs 2021 tarihli koronavirüs vaka tablosunu resmi intenet sitesi üzerinden duyurdu.

Vaka sayısı 15 bini altında

Bakanlık tarafından açıklanan resmi rakamlara göre son 24 saat içinde ülke genelindeki sağlık kuruluşlarında yapılan test sayısı 226 bini aşarken, 14 bin 497 kişide vaka tespit edildi.

Hastane yatan kişi sayısı bin 500 sınırına indi

Son 24 saat içinde 278 kişi can verdi

Bugün hastaneye yatırılan kişi sayısı ise bin 582 olarak açıklandı

Öte yandan hastalık sebebiyle son 24 saat içinde hayatını kaybeden kişi sayısı 278 olarak açıklandı ve salgın sürecinde hayatını kaybeden kişi sayısı 43 bin 589 olarak kayıtlara geçti.

11 Mayıs koronavirüs vaka tablosu