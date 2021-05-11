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11 Mayıs 2021 Salı koronavirüs tablosu açıklandı 11 Mayıs 2021 Salı Türkiye'de bugünkü vaka sayısı

Kısa bir süre içerisinde Türkiye basınında dikkatleri üzerine toplayan koronavirüs tablosu açıklandı Türkiye'de bugünkü vaka sayısı haberi ile ilgili sular durulmuyor. Yazar kadromuzun yayınladığı 11.05.2021 tarihli haberi okuayrak en yeni gelişmelerden ilk önce siz haberdar olun.

11 Mayıs 2021 Salı 19:31
11 Mayıs 2021 Salı koronavirüs tablosu açıklandı 11 Mayıs 2021 Salı Türkiye'de bugünkü vaka sayısı
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8 Mayıs 2021 Cumartesi bugünkü koronavirüs vaka sayısı ve tablosu merak ediliyor. Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs tablosuyla ilgili detaylar merak ediliyor. Türkiye'de ilk koronavirüs 1 yıl önce görülmüştü. 2020 Mart ayından beri tüm Dünyayı etkisi altına alan coronavirüsu salgını hakkında son dakika bilgileri geliyor. Vaka sayısı artışa geçmişti. Açıklanan tedbirler sayesinde koronavirüs vaka sayısı düşüşe geçmişti. Peki ama 10 Mayıs vaka sayısı kaç oldu? Vaka, hasta, ağır hasta sayısında artış yaşandığı belirtilmişti ve yeni tedbirler alınmıştı. Türkiye ve Dünya'da koronavirüs salgını devam ediyor. Birçok insan her akşam vaka sayısını araştırıyor. 10 Mayıs Korona vaka sayısı ile ilgili son dakika açıklamaları Sağlık Bakanlığı tarafından yapılıyor. Peki ama  vaka sayısı yani bugünkü vaka sayısı kaç? İşte Türkiye'deki 10 mayıs güncel korona virüs vaka sayıları!
Koronavirüs vaka sayısı her akşam araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın resmi sosyal medya hesaplarından vaka sayısı, hasta sayısı, vefat sayısı, iyileşen hasta sayılarının olduğu koronavirüs tablosu açıklanıyor. Peki ama 10 Mayıs bugünkü vaka sayısı kaç oldu?

Türkiye 10 Mayıs Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 11 Mayıs 2021 Salı koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 10 Mayıs koronavirüs vaka ve ölü sayıları...

 10 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 213  bin 863 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 604 kişinin testi pozitif çıktı, 282 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 983 oldu, 25 bin 694 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 743 bin 871 e yükseldi..


Son Güncelleme: 11.05.2021 19:31
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Anahtar Kelimeler:
Fahrettin KocaCoronavirus
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