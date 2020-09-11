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11 Eylül 2020 Cuma koronavirüs tablosu açıklandı 11 Eylül 2020 Cuma Türkiye'de bugünkü vaka sayısı

koronavirüs tablosu açıklandı Türkiye'de bugünkü vaka sayısı haberinin en dikkat çeken ayrıntıları ve tüm yeni gelişmeleri kaleme aldığımız 11.09.2020li haberimize göz atarak, güncel bilgileri anında öğrenebilirsiniz.

11 Eylül 2020 Cuma 20:00
11 Eylül 2020 Cuma koronavirüs tablosu açıklandı 11 Eylül 2020 Cuma Türkiye'de bugünkü vaka sayısı
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Koronavirüs ölüm ve vaka sayıları merakla araştırılmaya başlandı. 11 Eylül 2020 Cuma için koronavirüs tablosu henüz açıklanmazken, Dünya genelinde virüse yakalanan hasta sayısı 25 milyonu aştı ve iyileşen hasta sayısı 17 milyon 433 bin oldu. 

Salgın sürecinde 844 binden fazla kişi yaşamını yitirirken, Bakan Koca’nın Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda 1.673 kişinin virüs testinin pozitif çıktığı paylaşıldı.

11 Eylül 2020 Cuma güncel koronavirüs tablosu


11 Eylül 2020 Cuma toplam 111.193 test yapıldı. Yapılan testler sonucunda 1.512 kişinin test sonucu pozitif çıktı. 10 Eylül günü 58 kişi vefat ederken, iyileşen hasta sayısı ise 1.219 olmuştur.

Şuana kadar toplam 8.105.222 kişiye test yapılırken, toplam hasta sayısı 286.455 olmuştur. Şu ana kadar 6.895 kişi hayatını kaybederken, entübe hasta sayısı ise 1.209, toplam iyileşme sayısı 255.407' dir.



Son Güncelleme: 11.09.2020 20:00
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Anahtar Kelimeler:
Fahrettin KocaCoronavirus
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