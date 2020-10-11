11 Ekim vaka tablosu açıklandı! Türkiye'de bugün bin 502 yeni koronavirüs vakası tespit edildi

Sağlık Bakanlığı tarafından 11 Ekim tarihli güncel korona virüs vaka tablosu açıklandı.

Açıklanan resmi rakamlara bakıldığında bugün hastanelerde yapılan kovid 19 test sayısının 109 bin 301 , hastalık tespit edilen kişi sayısının ise bin 502 olduğu görüldü.

Ayrıca hastalık yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı bugün 59 kişi daha arttı ve toplam vefar sayısı 8 bin 837 oldu.

Tabloda hastalığı ağır olarak geçiren ağır hasta sayısı ise bin 411 olarak açıklandı.

Öte yandan hastalığa yakalanıp iyileşen ve testi negatife dönen kişi sayısı bugün bin 212 kişi arttı ve toplam iyileşip antikor üreten kişi sayısı 294 bin 357 oldu.

11 EKİM KORONA VİRÜS VAKA TABLOSU