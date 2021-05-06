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10 milyon kişi ikinci doz aşıyı yaptırdı

Türkiye'de Ocak ayında başlayan korona virüs aşılama süreci devam ederken, bugün itibariyle 2.doz aşı yaptıran kişi sayısı 10 milyonu geçti.

06 Mayıs 2021 Perşembe 12:33
10 milyon kişi ikinci doz aşıyı yaptırdı
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Türkiye'de Ocak ayında başlayan koronavirüs aşılama süreci Bakanlığın belirlediği yol haritasına göre devam ederken, 2.doz aşı olanların sayısı bugün itibariyle 10 milyonu aştı.

Aşı tedariğinde yaşanan bazı sorunlar sebebiyle aşılama hızı zaman zaman azalsada, süreç belirlenen yol haritasına göre devam ediyor.

Belirlenen yaş aralığıda ki kişiler ve belirli meslek grupların sırasıyla aşı olmaya devam ederken, ülkemizde şimdilik Sivonac ve Biontecj aşıları vuruluyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise geçtiğimiz gün yapmış olduğu açıklamada bu iki aşının yanında önümüzde ki aylar sputnik aşısınında uygulanmaya başlayacağını duyurdu.

10 milyon aşkın kişi ikinci doz aşı oldu

Öte yandan Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu üzerinden yapmış olduğu açıklamada bu sabah itibariyle 14 milyon 352 bin 956 kişinin 1.doz, 10 milyon 680 bin kişinin ikinci doz koronavirüs aşılarının vurulduğunu duyurdu. Son açıklanan resmi rakamlar göre toplamda 24 milyon 353 bin kişinin aşılanması yapılmış oldu.

Bakanlık il il aşılanan kişi sayısını paylaştı ve zirvede 3 milyon 994 bin 908 doz aşı ile megakent İstanbul yer aldı.

İşte il il aşılanan kişi sayısı haritası ;




Son Güncelleme: 06.05.2021 12:33
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AşıKoronavirüs Aşısı10 Milyon Kişi2.doz Aşı
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