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10 Mart korona virüs verileri açıklandı! Vaka sayısı 14 bini aştı

Sağlık Bakanlığı 10 Mart tarihli korona virüs verilerini resmi internet adresinde açıkladı. Son 24 saat içinde tespit edilen korona virüs vakası 14 bin 556 olarak açıklandı.

10 Mart 2021 Çarşamba 21:14
10 Mart korona virüs verileri açıklandı! Vaka sayısı 14 bini aştı
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Ülkemizde ilk kez korona virüs vakasının açıklanmasından bugüne tam 1 yıl geçti.

Sağlık Bakanlığı resmi intenet adresi üzerinden 10 Mart tarihli korona virüs verilerini duyurdu.

VAKA SAYISI 14 BİNİ AŞTI

Bakanlık tarafından açıklanan resmi rakamlar göre son 24 saat içinde hastanelerde 145 bini aşkın kişiye test yapılırken, 14 bin 556 kişide korona virüs vakası tespit edildi. Vaka tespit edilen 814 kişi ise tedavilerinin devamı için hastanelere yatırıldı.

Hastalık sebebiyle bugün hayatını kaybeden kişi sayısı 67 olarak açıklandı ve toplam can kaybı 29 bin 227 kişi oldu.

Hastalığın ilk kez ülkemizde tespit edilmesinden bugüne kadar görülen vaka sayısı 2 milyon 821 bini aşarken, 2 milyon 694 bini aşkın kişi ise hastalığı atlattı.

10 MART KORONA VİRÜS VAKA TABLOSU



Son Güncelleme: 10.03.2021 21:14
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10 Mart Korona Virüs Vaka TablosuKoronavirüsVaka Sayıları
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