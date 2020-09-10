10 Eylül 2020 Perşembe Türkiye koronavirüs (coronavirüs) tablosu ve 10 Eylül 2020 Perşembe Dünya genelinde vaka sayısı

Koronavirüs ölüm ve vaka sayıları merakla araştırılmaya başlandı. 10 Eylül 2020 Perşembe için koronavirüs tablosu henüz açıklanmazken, Dünya genelinde virüse yakalanan hasta sayısı 25 milyonu aştı ve iyileşen hasta sayısı 17 milyon 433 bin oldu.

10 Eylül 2020 Perşembe güncel koronavirüs tablosu

Salgın sürecinde 844 binden fazla kişi yaşamını yitirirken, Bakan Koca’nın Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda 1.673 kişinin virüs testinin pozitif çıktığı paylaşıldı.

10 Eylül 2020 Perşembe toplam 111.193 test yapıldı. Yapılan testler sonucunda 1.673 kişinin test sonucu pozitif çıktı. 9 Eylül günü 55 kişi vefat ederken, iyileşen hasta sayısı ise 943 olmuştur.

Şuana kadar toplam 8.105.222 kişiye test yapılırken, toplam hasta sayısı 284.943 olmuştur. Şu ana kadar 6.837 kişi hayatını kaybederken, entübe hasta sayısı ise 1.181, toplam iyileşme sayısı 254.188' dir.