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10 Eylül 2020 Perşembe Türkiye koronavirüs (coronavirüs) tablosu ve 10 Eylül 2020 Perşembe Dünya genelinde vaka sayısı

Okurlarımız tarafından merakla beklenen Türkiye koronavirüs (coronavirüs) tablosu ve Dünya genelinde vaka sayısı haberine dair gündemde yer alan yeni ayrıntıları kaleme alıyoruz. Türkiye koronavirüs (coronavirüs) tablosu ve Dünya genelinde vaka sayısı haberinin tüm yeni gelişmeleri 10 Eylül 2020 Perşembe günü haberlerimiz arasında yer alıyor.

10 Eylül 2020 Perşembe 20:00
10 Eylül 2020 Perşembe Türkiye koronavirüs (coronavirüs) tablosu ve 10 Eylül 2020 Perşembe Dünya genelinde vaka sayısı
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Koronavirüs ölüm ve vaka sayıları merakla araştırılmaya başlandı. 10 Eylül 2020 Perşembe için koronavirüs tablosu henüz açıklanmazken, Dünya genelinde virüse yakalanan hasta sayısı 25 milyonu aştı ve iyileşen hasta sayısı 17 milyon 433 bin oldu. 


Salgın sürecinde 844 binden fazla kişi yaşamını yitirirken, Bakan Koca’nın Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda 1.673 kişinin virüs testinin pozitif çıktığı paylaşıldı.

10 Eylül 2020 Perşembe güncel koronavirüs tablosu

10 Eylül 2020 Perşembe toplam 111.193 test yapıldı. Yapılan testler sonucunda 1.673 kişinin test sonucu pozitif çıktı. 9 Eylül günü 55 kişi vefat ederken, iyileşen hasta sayısı ise 943 olmuştur.

Şuana kadar toplam 8.105.222 kişiye test yapılırken, toplam hasta sayısı 284.943 olmuştur. Şu ana kadar 6.837 kişi hayatını kaybederken, entübe hasta sayısı ise 1.181, toplam iyileşme sayısı 254.188' dir.



Son Güncelleme: 10.09.2020 20:00
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Anahtar Kelimeler:
Fahrettin KocaCoronavirus
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