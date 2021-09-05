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1 trilyon doz aşı daha üretilecek! Peki bu aşı kime vurulacak?

Uğur Şahin'in yaptığı açıklamalara göre 1 trilyon doz aşı daha üretilecek. Bu doğrultuda herkese minimum 50 doz aşı yapılacak. İşte konuya ilişkin detaylar...

05 Eylül 2021 Pazar 15:40
1 trilyon doz aşı daha üretilecek! Peki bu aşı kime vurulacak?
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Yapılan açıklamalara göre bu yıl sonuna kadar 1 trilyon doz aşı daha üretilecek. Çevrimiçi yapılan etkinliğe Biontech Üst Yöneticisi (CEO) ve Kurucu Ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin’in yanı sıra Modena Üniversitesi İmmünoloji Profesörü Andrea Cossarizza, Stanford Üniversitesi İmmünoloji Profesörü Mark Davis katıldı.

Etkinlik sonucunda bazı açıklamalar yapıldı. Uğur Şahin, etkinlikte yaptığı konuşmada yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdikleri mRNA aşısının laboratuvar süreçleri ve çalışmalarıyla ilgili bilgiler paylaştı. Süreç içerisinde birbirinden farklı yaklaşımlar denediklerini anlatan Şahin, bunun yanı sıra klinik araştırmalarda birçok doküman bulunduğunun ve her hasta için ayrı ayrı hazırlanması gerektiğini dile getirdi.

Şahin açıklamasında şu sözlere yer verdi:

“Yaptığımız şey şuydu. Bunları elektronik kayıt, toplu kayıt ve yaklaşımın otomatikleştirilmesine çevirdik. Böylece altı haftadan daha az sürede bu süreç ortaya çıkabilir. 2020 salgınıyla karşılaşmak, bu teknolojileri kullanmamıza ve bir aşı geliştirme hedefine olanak sağladı.”

Şahin, bunların yanı sıra virüsten korunabilmek adına genetik bilgiyi de veri olarak kullandıklarını dile getirdi. Şahin açıklamalarına şunları da ekledi:

“20’den fazla nörojeni test ettik, ayrıca hangi aşının en uygun olduğu sorusunu da sorarak daha iyi reseptör bağlama alanı mı yoksa tam sivri uçlu proteinin mi en uygun aşı olduğunu gördük.”

Şahin, aşı üretiminin 2019’da on bin olduğunu ortak oldukları Pfizer ile yılın sonuna kadar da 1 trilyon dozdan fazla aşı üretileceğini ve bunun mükemmel bir artış olduğunu dile getirdi.

Şahin, konuşmasının devamında şunları dile getirdi:

“İkinci dozdan sonra antikor titresinde artan bir zaman aralığı olduğunu ve Delta varyantına karşı korumanın da antikor titrelerini düşürdüğünü görüyoruz. Yine de hastalığa karşı güçlü bir korumamız var. Ayrıca gördük ki bu henüz yayımlanmamış bir veridir, tam nötralizasyon, ikinci dozdan sonra daha yüksek antikor titreleri oluşturan ek üçüncü dozdan sonra sağlanır. Veriler 3. dozda yüzde 95, enfeksiyon kontrolünde yüzde 97 tam korumanın sağlandığını gösteriyor.”


Son Güncelleme: 05.09.2021 15:40
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Anahtar Kelimeler:
DozBirtrilyonAşı
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