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1 Nisan 2021 Perşembe Bugünkü Koronavirüs tablosu! Corona virüsü son dakika vaka sayısı Türkiye! 1 Nisan 2021 Perşembe Koronavirüs sonuçları

Basında yer almaya başladığı ilk günden itibaren okurlarımızın merak ettikleri Bugünkü Koronavirüs tablosu! Corona virüsü son dakika vaka sayısı Türkiye! Koronavirüs sonuçları konusunda yeni ayrıntılar gündeme aktarılmaya devam ediyor. 1 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlanan haberimize göz atarak, ile ilgili güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

01 Nisan 2021 Perşembe 19:31
1 Nisan 2021 Perşembe Bugünkü Koronavirüs tablosu! Corona virüsü son dakika vaka sayısı Türkiye! 1 Nisan 2021 Perşembe Koronavirüs sonuçları
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1 Nisan 2021 Perşembe bugünkü koronavirüs vaka sayısı ve tablosu merak ediliyor. Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs tablosuyla ilgili detaylar merak ediliyor. Türkiye'de ilk koronavirüs 1 yıl önce görülmüştü. 2020 Mart ayından beri tüm Dünyayı etkisi altına alan coronavirüsu salgını hakkında son dakika bilgileri geliyor. Vaka sayısı artışa geçmişti. Açıklanan tedbirler sayesinde koronavirüs vaka sayısı düşüşe geçmişti. Peki ama 1 Nisan 2021 Perşembe vaka sayısı kaç oldu? Vaka, hasta, ağır hasta sayısında artış yaşandığı belirtilmişti ve yeni tedbirler alınmıştı. Türkiye ve Dünya'da koronavirüs salgını devam ediyor. Birçok insan her akşam vaka sayısını araştırıyor. 1 Nisan 2021 Perşembe Korona vaka sayısı ile ilgili son dakika açıklamaları Sağlık Bakanlığı tarafından yapılıyor. Peki ama 1 Nisan 2021 Perşembe vaka sayısı yani bugünkü vaka sayısı kaç? İşte Türkiye'deki 1 Nisan 2021 güncel korona virüs vaka sayıları!

 

Koronavirüs vaka sayısı her akşam araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın resmi sosyal medya hesaplarından vaka sayısı, hasta sayısı, vefat sayısı, iyileşen hasta sayılarının olduğu koronavirüs tablosu açıklanıyor. Peki ama 1 Nisan 2021 Perşembe bugünkü vaka sayısı kaç oldu?

Türkiye 1 Nisan 2021 Perşembe Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 1 Nisan 2021 Perşembe koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 1 Nisan 2021 Perşembe koronavirüs vaka ve ölü sayıları...

31 MART KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 240 bin 012 Kovid-19 testi yapıldı, 39.302 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 152 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 1.401 oldu.

Son 24 saatte 19.193 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 3 milyon 014 bin 226'ya yükseldi.

Test sayısı 38 milyon 578 bin 057'ye ulaştı. Vaka sayısı 3 milyon 317 bin 182, vefat sayısı 31 bin 537, ağır hasta sayısı 2 bin 082 oldu.



Son Güncelleme: 01.04.2021 19:31
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Anahtar Kelimeler:
Fahrettin KocaCoronavirus
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