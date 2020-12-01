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1 Aralık korona virüs vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 30 bini aştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 1 Aralık tarihli korona virüs vaka sayılarını açıkladı. Açıklanan resmi rakamlara göre tespit edilen vaka sayısı 30 bini aştı.

01 Aralık 2020 Salı 21:08
1 Aralık korona virüs vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 30 bini aştı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün yapmış olduğu açıklamada ilk aşının 11 aralık tarihinden itibaren uygulanacağını duyurmasının ardından 1 Aralık tarihli korona virüs vaka sayılarınıda açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı rakamlara göre bugün hastanelerde yapılan korona virüs test sayısı 180 bini aşarken hastalık tespit edilen kişi sayısı ise 30 bin 110 olarak açıklandı. Diğer yandan vaka tespit edilen toplam 6 bin 101 kişi ise tedavisi için hastanelere yatırıldı.

EN YÜKSEK CAN KAYBI BUGÜN

Öte yandan hastalık can almaya devam ediyor ve son açıklanan rakamlara göre hayatını kaybeden kişi sayısı bugün 190 kişi daha arttı ve toplam vefat 13 bin 936 olarak kayıtlara geçti.

1 ARALIK KORONA VİRÜS VAKA TABLOSU

 



Son Güncelleme: 01.12.2020 21:08
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Anahtar Kelimeler:
1 Aralık KoronavirüsVaka Sayıları
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