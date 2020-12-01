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1 Aralık 2020 Salı koronavirüs tablosu açıklandı 1 Aralık 2020 Salı Türkiye'de bugünkü vaka sayısı

Türkiye’de son günlerde basın bülteninin ilk sıralarında yer edinen koronavirüs tablosu açıklandı Türkiye'de bugünkü vaka sayısı ile ilgili yeni detaylar gündeme gelmeye devam ediyor. koronavirüs tablosu açıklandı Türkiye'de bugünkü vaka sayısı hakkındaki güncel bilgileri 1 Aralık 2020 Salı tarihli güncel haberimizde okuyabilirsiniz.

01 Aralık 2020 Salı 19:14
1 Aralık 2020 Salı koronavirüs tablosu açıklandı 1 Aralık 2020 Salı Türkiye'de bugünkü vaka sayısı
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1 Aralık 2020 Salı güncel koronavirüs tablosu

1 Aralık 2020 Salı günü 180.312 test yapıldı. Yapılan testlerde 30.110 kişinin test sonucu pozitif çıkarken semptom gösteren pozitif hasta sayısı 6.101 oldu. 1 Aralık 2020 Salı günü 190 kişi vefat etti, iyileşen hasta sayısı ise 4.593 oldu. Şuana kadar 409.320 hasta iyileşirken, entübe hasta sayısı 5.303 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde toplamda 13.936 kişi hayatını kaybetti, toplam test sayısı 18.772.604 oldu.



Son Güncelleme: 01.12.2020 19:14
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Anahtar Kelimeler:
Fahrettin KocaCoronavirus
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