1 Aralık 2020 Salı Bugünkü Koronavirüs tablosu! Corona virüsü son dakika vaka sayısı Türkiye! 1 Aralık 2020 Salı Koronavirüs sonuçları

1 Aralık 2020 Salı güncel koronavirüs tablosu

1 Aralık 2020 Salı günü 180.312 test yapıldı. Yapılan testlerde 30.110 kişinin test sonucu pozitif çıkarken semptom gösteren pozitif hasta sayısı 6.101 oldu. 1 Aralık 2020 Salı günü 190 kişi vefat etti, iyileşen hasta sayısı ise 4.593 oldu. Şuana kadar 409.320 hasta iyileşirken, entübe hasta sayısı 5.303 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde toplamda 13.936 kişi hayatını kaybetti, toplam test sayısı 18.772.604 oldu.