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Vitaminlerin mucizesi! Vitamin eksikliği belirtilerini vücudumuzda nasıl anlarız?

Dengesiz beslenme ile birlikte birçok faktörün bir araya gelmesi ile vücutta vitamin eksikliği görülmektedir. Özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan bireylerin daha çabuk etkilendiği bu rahatsızlığı nasıl anlarız? Vücutta vitamin eksikliği varsa nasıl tedavi etmeliyiz?

15 Ocak 2021 Cuma 19:20
Vitaminlerin mucizesi! Vitamin eksikliği belirtilerini vücudumuzda nasıl anlarız?
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Vücutta vitamin eksikliğinin  başlamasının başlıca özellikleri genellikle bağışıklık sistemi ile alakalıdır. İnsanların duygu durum değişimleri, beslenme alışkanlıkları, ruhsal anlamdaki psikolojileri veya hava şartları gibi birçok sebep vücutta vitamin eksikliğine yol açmaktadır. Kovid-19 geçirmiş hastalar özellikle eskisi kadar güçlü olamamakla birlikte kaybettiği koku ve tatlar ise eskisi kadar etkili olmaya bilir. Çocuklarda daha çok görülen demir eksiklikleri ile beraber ilerleyen vitamin eksikliği ise kansızlığı tetikleyecek kadar devam ettirebilmektedir. Salgın bir hastalıkla uğraşırken vücudumuzda ki vitamin eksikliğini nasıl anlayacağız?

 

Görme problemleri çoğalan vatandaşların görme gibi daha farklı göz problemleri meydana gelmektedir. Bununla beraber uzun süreli yorgunluk belirtileri mevcuttur. Dil üzerinde ve deride çatlakların oluşması, kansızlık, zihinsel yorgunluk gibi ciltteki morarmalar etkileyebilir.

Halsizliğin artması ile birlikte kemik ağrılarının oluşması kişide kas kaybına sebep olabilmektedir. Kadınlar için daha çok can sıkıcı bir durum ise cansız çok çabuk kırılan tınaklar ve saçların dökülmesidir.

Vitamin Eksiliği ile vücumuzda ne gibi değişikliklere yol açmaktadır? Tedavileri yöntemleri nelerdir? Hangi besinlerde hangi vitamin bulunmaktadır?

İlk olarak görme problemlerinin çoğalması vitamin eksiliği belirtilerinden birisidir.  A vitamini az kullanan vatandaşların mutlaka A vitamini alarak görme problemlerini düzeltmesi gerekmektedir.

 A vitamini yağda çözünen bir vitamin türüdür. 

 

A vitamini;

Tam yağlı süt ürünleri, tereyağı, yumurta sarısı, balkabağı, patates, lahana, havuç, ıspanak gibi besinleri bulundurmaktadır.

 

Vitamin eksiliğinden kaynaklı yorgunluk belirtileri ise B1 vitamini eksikliğinden yola çıkmaktadır.

 

B1 vitaminleri;

Karaciğer gibi diğer et ürünleri, süt, kuru baklagiller, tahıl ürünleri, ceviz, fındık, yumurta gibi besinleri kapsamaktadır. Bu besinleri tüketen kişinin B1 eksikliği düzelecektir.

Dil ve deride oluşan çatların B6 vitaminin eksikliği bulunmaktadır. Dil, dudak çevreleri egzama gibi sorunlarla karşılaşılabilir.

B6 vitaminleri

; Kuru baklagiller, özellikle de nohut, Kırmızı ve beyaz et, süt ve ürünleri, balık ve deniz ürünleri yumurta, havuç, ıspanak, bezelye, tatlı patates, kanabahar muz ve avokado ve kabuklu kuru yemişler gibi besinler tüketilirse vücutta oluşan çatlaklar kaşıntılar gibi problemler ortadan kalkacaktır.

Kansızlık herkeste görülse de birçok insanın farkında olmadığı gibi hayatına devam eden insanlarda vardır. Kansızlığın getirdiği üşüme, göz altı morlukları, baş dönmesi, iştahsızlık ve deride sarıya doğru bir renk oluşması kansızlık belirtilerindendir.

B9 vitamini (FOLİK ASİT)

Ispanak, lahana, brüksel lahanası, brokoli, bezelye, fasulye, portakal, karaciğer, böbrek, tavuk, kabuklu deniz ürünleri, güçlendirilmiş kahvaltılık gevrekler, maya, yumurta gibi birçok besin B9 (Folik Asit) vitaminleridir.

Vücutta vitamin eksiliğinin görülmesi ile beraber zihinsel yorgunluklar B12 eksikliğini göstermektedir. B12 eksikliği genellikle insanda unutkanlık, hafıza kaybı gibi zihinsel bozukluklara yol açmaktadır. Vücutta morarmalar C vitamininin eksikliği ile alakalıdır.

D vitaminin vücut üzerinde ki durumu azaldığı taktirde kemik ağrıları görülmektedir.

 

 D vitamini;

Süt, ayran, kefir, peynir ve yoğurt, tereyağı, ton balığı, somon, uskumru gibi besinlerin insan vücudundan muhteşem etkileri görülmektedir.

 

Cansız tınaklar ve saçlar hangi vitamin eksikliği sonucu oluşur?

Vitamin eksikliğinde görme bozukluğundan sonra en çok görülen bir diğer problem ise cansız kırılgan saç ve tınaklardır. Başlıca nedenleri B7 vitamin eksikliği ile saçlarda kepeklenme, dökülme gibi sebeplere yol açarken tınaklarda ise çabuk kırılma, tınak üstü lekelenme veya yavaş uzama gibi sorunlar görülmektedir. Kadınların en çok mustarip konulardan tınak ve saçların sebebi ise görüldüğü gibi B7 vitamin eksikliğinden gelmektedir.

B7 vitamini;

Yumurta, balık, patates, süt fındık, soya ve cevizde bol miktarda bulunur. B9 vitamini tüm tahıllarda görüldüğü gibi kuru baklagillerde, koyu yeşil yapraklı sebzelerde, arpada, fasulyede, kahverengi pirinçte, mercimekte, hurmada, cevizde, fındıkta, yumurta sarısında, sütte, peynirde ve turunçgillerde bulunmaktadır. Bu besinlerin düzenli bir şekilde tüketildiği taktirde değişimler gösterecektir.

Gerekli vitaminlerin alınması durumunda insan vücudunda görülen vitamin eksikleri mutlaka sonuç gösterecektir.



Son Güncelleme: 15.01.2021 19:20
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Anahtar Kelimeler:
Vitamin EksiklikleriKansızlıkSaç DökülmesiB12
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