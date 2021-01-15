Türkiye'de korona virüs aşısı vurulanların sayısı 605 bini aştı

Türkiye'de 30 Aralık tarihinde Çin'den alınan koronavirüs aşılarının test aşamasından sonra acil kullanım onaylarının verilmesiyle birlikte aşılama dönemi dün başlamıştı.

AŞI RANDEVUSU NASIL ALIRIM?

İlk olarak Sağlık çalışanlarına vurulmaya başlanannı ilk dozunu vurulanların sayısı 605 bini geçti. Bakanlık tarafından açıklanan aşılama takvimine göre Türkiye'deki aşılama 4 aşamada yapılacak ve aşılar 2 doz halinde vurulacak.

Vatandaşlar sağlık bakanlığının uygulaması olan E nabız sistemine kendi bilgileriyle giriş yaparak, koronavirüs aşısı sırasının gelip gelmediğini öğrenebilecek. Aşı sırası gelen vatandaşlar E nabız sisteminde bulunan Covid 19 aşı sekmesine tıklayarak koronavirüs aşısı için randevu alabilecekler. Aşı içinde randevu aile hekimi ve tüm hastanelerden alınabilecek. Sırasın gelen ve randevu alan vatandaşların cep telefonlarına mesaj ile bilgi iletilecek.