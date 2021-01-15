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Türkiye'de korona virüs aşısı vurulanların sayısı 605 bini aştı

Dün başlayan koronavirüs aşılama süreci sonrasında ilk aşamada bulunan sağlık çalışanları içinde aşı vurulanların sayısı 605 bini aştı. Aşılama çalışmaları devam ediyor

15 Ocak 2021 Cuma 19:56
Türkiye'de korona virüs aşısı vurulanların sayısı 605 bini aştı
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Türkiye'de 30 Aralık tarihinde Çin'den alınan koronavirüs aşılarının test aşamasından sonra acil kullanım onaylarının verilmesiyle birlikte aşılama dönemi dün başlamıştı.

İlk olarak Sağlık çalışanlarına vurulmaya başlanan koronavirüs aşısını ilk dozunu vurulanların sayısı 605 bini geçti. Bakanlık tarafından açıklanan aşılama takvimine göre Türkiye'deki aşılama 4 aşamada yapılacak ve aşılar 2 doz halinde vurulacak.

AŞI RANDEVUSU NASIL ALIRIM?

Vatandaşlar sağlık bakanlığının uygulaması olan E nabız sistemine kendi bilgileriyle giriş yaparak, koronavirüs aşısı sırasının gelip gelmediğini öğrenebilecek. Aşı sırası gelen vatandaşlar E nabız sisteminde bulunan Covid 19 aşı sekmesine tıklayarak koronavirüs aşısı için randevu alabilecekler. Aşı içinde randevu aile hekimi ve tüm hastanelerden alınabilecek. Sırasın gelen ve randevu alan vatandaşların cep telefonlarına mesaj ile bilgi iletilecek.

 



Son Güncelleme: 15.01.2021 19:56
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Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs AşısıKovid AşısıAşı
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