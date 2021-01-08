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Son dakika: BioNTech aşısı gelecek mutasyonlara karşı etkili oldu! Müjdeyi Uğur Şahin verdi.

Türk bilim insanı Profesör Uğur Şahin Almanya’da BioNTech’in kurucusu. BioNTech ve ABD’li Pfizer tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısı yeni çıkan ve çıkmakta olan bütün mutasyonlara karşı etkili olacağını duyurdu.

08 Ocak 2021 Cuma 14:51
Son dakika: BioNTech aşısı gelecek mutasyonlara karşı etkili oldu! Müjdeyi Uğur Şahin verdi.
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Pfizer ABD’de ilaç üreticisidir.  Pfizer ile birleşen BioNTech Kovid-19 aşısı geliştirerek aşıyı dünyaya satmaya hazırlanıyor. Son zamanlarda İngiltere’de görülen virüsün, mutasyona uğraması büyük yankı uyandırırken aşının mutasyonlara karşı etkili olduğunu açıklayan Pfizer’da aşı bilimcisi olan Phil Dormitzer: “Şimdi 16 farklı mutasyonu test ettik ve hiçbirinin gerçekten önemli bir etkisi olmadı. Bu iyi haber” ifadelerini kullandı.

Kritik olan mutasyonları etkisiz hale getiriyor!

Çalışmayı gerçekleştiren bilim adamlarının söylemlerine göre yüksek bulaşıcı risk taşıyan adı verildiği “VUI-202012/01” mutasyon öneği çalışmalar sonucu kritik olan mutasyonları bile etkisiz hale getirildiği açıklandı.



Son Güncelleme: 08.01.2021 14:51
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Anahtar Kelimeler:
Uğur ŞahinBioNTechMutasyon
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