Özel hastanelerde anjiyo işlemi ne kadardır?

Günümüzde pek çok vatandaş özel hastanelerde tedavi olabilmek için bazı ücretler ödemek zorunda kalmaktadır. Bu maliyetlerin en merak edileni anjiyo fiyatıdır. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve tüm illerde SGK ve özel hastane anjiyo ücretleri ve stent fiyatlarını araştırılıyor. Anjiyo ücretleri ne kadar?

Anjiyo

Anjiyo,damar içindeki kalp ve damarları, dar kısımda kireçlenme olup olmadığını gözlemleyen ve damarda pıhtı olup olmadığını, düz mü eğri mi olduğunu kontrol eder.İlaç, stent, balon ve by-pass uygulamalarının sonuçlarına göre bu tedavinin maliyeti hastaneye, doktora ve tedavi yönteminin yanı sıra kasık ve bilek seçimine göre değişmektedir.

Özel hastane anjiyo fiyatları

Özel hastanelerde fiyatlar değişiklik gösterir. Fiyatlar bin TL ile 10 bin TL arasında değişmektedir. Bu fiyatlar şehirden şehre değişiklik gösterir.

İstanbul anjiyo fiyatları

İstanbul’da bulunan özel hastanelerde anjiyo fiyatları şu şekildedir;

Memorial Ataşehir Hastanesi Anjiyo ücretleri 3 bin TL ve 5 bin TL arasında değişiklik gösterir.

Medipol Hastanesi Anjiyo fiyatları 3 bin TL’den başlayarak değişiklik gösterir.. SGK’sı bulunan Kişilere ücretsiz yapılmaktadır.

Avrupa Özel Şafak Hastanesi ücretleri 4 bin TL civarlarındadır. Eğer, SGK ile anlaşma bulunuyorsa 1.000 TL gibi bir ücret ile yapılmaktadır.

Medical Park Hastanesi ücretleri 4 bin TL ve 10 bin TL arasında değişir.

Florence Nightgale Hastanesi fiyatı 3 bin TL civarlarındadır.

Özel Kolon Hastanesi fiyatı 3 bin TL ile 5 bin TL arasında değişir.

Bu belirtilen fiyatlar anjiyo ücretleridir. Bazı bölümlerde doktor kontrolü olmadan ücret bilgisi verilmemektedir.

İzmir Özel hastane fiyatları

Özel Ata Sağlık Hastanesi Anjiyo fiyatları Anjiyo ücreti muayene sonrası belli olur.SGK’ lı hasta muayene ücreti 115 TL, Sigrotasız hasta ise 250 TL’dir.

Medical Park Hastanesi ücretleri 4 bin TL ve 10 bin TL arasında değişir.

Özel Batı Anadolu Central Hospital Anjiyo ücretleri muayene sonrası belli olmaktadır. Kardiyoloji fiyatı da SGK’lı hasta için 90 TL Sigortasız hasta için ise 200 TL civarlarındadır.

Özel Akut Kalp Damar Hastanesi Sigortalı ve Sigortasız hastaya göre ücretler değişir. Muayene sonrası ücretler belli olur.

Ankara özel hastane anjiyo fiyatları

Özel Keçiören Hastanesi anjiyo 200 TL ve 500 TL arasında değişir

Özel Ortadoğu Hastanesi Anjiyo ücretleri kontrol sonrası belli olur.

Özel Medical Park Ankara Hastanesi anjiyo fiyatları 4 bin TL ile 10 bin TL arasında değişir.

Özel Bilgi Hastanesi anjiyo ücretleri kontrol sonrası belli olur.

Özel Koru Sincan Hastanesi Anjiyo doktor kontrolünden sonra gerçekleşir . Muayene tutarı olarak 594 TL alınır.

Bursa özel hastane anjiyo ücretleri

Özel Doruk Bursa Hastanesi anjiyo ücretleri kontrol sonrası belirlenir Muayene tutarı SGK’lı kişi için 115 TL, Sigortasız kişi için 125 TL’dir.

Özel Medikal Hastanesi anjiyo ücretleri 3 bin TL ve 8 bin TL arasında değişir.

Acıbadem Hastanesi anjiyo ücretleri 5 bin TL ile 8 bin TL arasındadır.

Özel Aritmi Osmangazi Hastanesi Anjiyo fiyatı kasıktan yapıldığı zaman 450 TL, Bilekten olduğu zaman 800 TL istemektedir.

Özel Doruk Nilüfer Hastanesi kontrol sonrası anjiyo ücreti belli olur. Muayene tutarı SGK’lı kişiler için 75 TL ve 150 TL arasındadır. Sigortasız hasta için ise 95 TL ve 190 TL arasında değişir.

Özel Jimer Hastanesi kontrol sonrası anjiyo ücretleri belli olur.

Devlet hastanesi anjiyo

Sosyal güvencesi olan kişiler sağlık sorunları yaşıyorsa hastaneler ilk tercihtir. İnsanlar özel hastanelerde tedavi görmenin yanı sıra SGK anlaşmalı olduğu ve sigorta kapsamında olan hastane ve masraflarını da merak ediyor. SGK sözleşme ücreti:

Devlet hastanelerinde SGK hastalarının ameliyat dair tüm işlemleri devlet aracılığıyla karşılanmaktadır.

Öte yandan anlaşma olması halinde özel hastanelerde normal muayene ve başvuru işlemlerinin ücretinin yarısı ödenerek tedavi olunabilmektedir.

SGK'ya bağlı bir hastanede 500 lira ile 5 bin TL arasında ödeyerek anjiyo işlemi gerçekleşebilir.

Devlet kurumlarında sigorta durumunuz bulunuyorsa ücretsiz şekilde işlemlerinizi yapabilirsiniz. SGK'lı iseniz devlet hastanesinde işlem yaptırmanız daha kolay olacaktır. Ayrıca anjiyoya ilişkin detayları hastaneye giderek de öğrenmeniz gerekmektedir. Çoğu hastane kontrol sonrası anjiyo ile ilgili kararlar vermektedir. Anjiyo için mutlaka kontrolden geçilmesi gerekir.