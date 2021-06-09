Kabak çekirdeği neye iyi gelir? Kabak çekirdeğinin faydaları nelerdir?

Bal kabağının içerisinde bulunan kabak çekirdeği, insan vücuduna oldukça olumlu katkı sağlarken özellikle çinko ve demir mineralleri açısından faydasını göstermektedir. Omega 3 yap asitleri arasına giren kabak çekirdeği kolesterol veya kan şekeri gibi diyabetik hastalıkları olan kişilerde oldukça iyi gelirken uzmanlar çok fazla tüketilmesinin zararlı olabileceğine de değiniyor.

19 gram yağ, 77 mg omega 3 yağ asidi,

62 IU A vitamini (günlük ihtiyacın yüzde 1’i)

0.1 mg B2 vitamini (günlük ihtiyacın yüzde 3’ü),

0.3 mg B3 vitamini (günlük ihtiyacın yüzde 1’i),

9 mcg B9 vitamini (günlük ihtiyacın yüzde 2’si)

0.1 mg B5 vitamini (günlük ihtiyacın yüzde 1’i,

55 mg kalsiyum (günlük ihtiyacın yüzde 6’sı),

3.3 mg demir (günlük ihtiyacın yüzde 18’i),

262 mg magnezyum (günlük ihtiyacın yüzde 65’i,

92 mg fosfor (günlük ihtiyacın yüzde 9’u),

919 mg potasyum (günlük ihtiyacın yüzde 26’sı),

18 mg sodyum (günlük ihtiyacın yüzde 1’i)

10.3 mg çinko (günlük ihtiyacın yüzde 69’u),

0.7 mg bakır (günlük ihtiyacın yüzde 34’ü),

0.5 mg manganez (günlük ihtiy acın yüzde 25’i) içermektedir.

Kabak çekirdeğinin faydaları nelerdir?

100 gram kabak çekirdeği 450 kalori içeren besinin içerisinde 54 gram karbonhidrat bulunurken 18.5 gram protein yer almaktadır. Bu anlamda vatandaşlar kabak çekirdeğinin içerisinde bulunan vitaminleri, çinko, bakır, potasyum, fosfor vb. bilgileri araştırıyor. İşte kabak çekirdeğinin içerisinde bulunan vitaminlerin listesi

Kabak çekirdeğinin içerisinde yüksek kalori miktarı bulunduğundan kaynaklı uzmanlar çok fazla tüketilmesini önermiyor. Haftada 2-3 gün 1 avuç olacak şekilde tüketilen kabak çekirdeği vücutta birçok fayda sağlayacaktır. Özellikle kilo verirken etkili olan kabak çekirdeği Dünya sağlık örgütünün de önerdiği tüketilmesi gereken gıdalar arasında yer alıyor.

Ayrıca uyku düzeninde etkili rol oynayan çekirdek, göz ve cilt sağlığında oldukça faydalıdır. Saçlarda ve tınaklarda güçlü uzamayı sağlayan kabak çekirdeği kalp dostu sayılırken fazla tüketilmesi halinde karın ağrısı oluşabilir.