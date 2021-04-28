BioNtech aşısında iki doz için süre değişti

Küresel salgın korona virüs pandemi süreciyle mücadele tam kapanma olarak sürerken, Türkiye'de Ocak ayında başlayan korona virüs aşılama süreci Bakanlığın açıkladığı takvim doğrultusunda devam ediyor.

Çin'den getirilen Sivonoc ve Almanya'da alınan BioNtech marka korona virüs aşıları vatandaşlara vurulmaya devam ediyor. Her iki aşıda vatandaşlara 2 doz olacak şekilde belirli periyodlarla uygulanıyor.

Öte yandan bugün aşı gündemli toplanan Bilim Kurulu toplantısı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşıma süreciyle ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.

Sonrasında aşı bolluğu

Yaşanan bu süreçte aşılara ulaşmanın güç olduğunu ifade eden Koca, daha sonrasında ise aşı bolluğu beklediklerini sözlerine ekledi.

Sputnik aşısında ilk sevkiyat Mayısıs'ta

BioNtech aşısında 2.doz için 6-8 hafta süre beklenecek

Ülkemizde kullanılan Çin ve Alman aşılarından sonra Rusya'nın geliştirdiği Sputnik aşısının acil kullanım onayının devreye girdiğini ifade eden Koca,Türkiye'nin Sputnik aşısından 6 ay içinde 60 milyon doz almak için anlaştığını ve ilk sevkiyatın Mayısıs ayında yapılacağını vurguladı.

Koca, şu an ülkemizde kullanımda olan BioNtech aşısında 2.dozun vurulması için geçmesi gereken 4 haftalık sürecin, 6 - 8 haftaya çıkarılacağını söyledi