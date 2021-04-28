İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin vurulma anını paylaştı
Son Dakika
Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin vurulma...
Ramazan bayramı için kamu çalışanlarına idari izin kararı! Bayram tatili 9 gün oldu
Son Dakika
Ramazan bayramı için kamu çalışanlarına...
BioNtech aşısında iki doz için süre değişti
BioNtech aşısında iki doz için...
Miray Daner bir deri bir kemik kaldı! 12 kilo verdi
Miray Daner bir deri bir...

BioNtech aşısında iki doz için süre değişti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca iki doz olarak uygulanan BioNtech aşısında 2.dozun vurulması için geçmesi gereken 4 haftalık sürenin 6-8 haftaya çıkarıldığını duyurdu.

28 Nisan 2021 Çarşamba 21:01
BioNtech aşısında iki doz için süre değişti
Takip Et:

Küresel salgın korona virüs pandemi süreciyle mücadele tam kapanma olarak sürerken, Türkiye'de Ocak ayında başlayan korona virüs aşılama süreci Bakanlığın açıkladığı takvim doğrultusunda devam ediyor.

Çin'den getirilen Sivonoc ve Almanya'da alınan  BioNtech marka korona virüs aşıları vatandaşlara vurulmaya devam ediyor. Her iki aşıda vatandaşlara 2 doz olacak şekilde belirli periyodlarla uygulanıyor.

Öte yandan bugün aşı gündemli toplanan Bilim Kurulu toplantısı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşıma süreciyle ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.

Sonrasında aşı bolluğu

Yaşanan bu süreçte aşılara ulaşmanın güç olduğunu ifade eden Koca, daha sonrasında ise aşı bolluğu beklediklerini sözlerine ekledi.

Sputnik  aşısında ilk sevkiyat Mayısıs'ta

Ülkemizde kullanılan Çin ve Alman aşılarından sonra Rusya'nın geliştirdiği Sputnik aşısının acil kullanım onayının devreye girdiğini ifade eden Koca,Türkiye'nin Sputnik aşısından 6 ay içinde 60 milyon doz almak için anlaştığını ve ilk sevkiyatın Mayısıs ayında yapılacağını vurguladı.

BioNtech aşısında 2.doz için 6-8 hafta süre beklenecek

Koca, şu an ülkemizde kullanımda olan BioNtech aşısında 2.dozun vurulması için geçmesi gereken 4 haftalık sürecin, 6 - 8 haftaya çıkarılacağını söyledi

 

 

 

 




Son Güncelleme: 28.04.2021 21:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BioNTechKorona Virüs Aşısı2.doz Aşı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yerli aşının ismi ne olacak? Yerli aşının ismi açıklandı! Yerli aşı çalışmalarında son durum ne?
Yerli aşının ismi ne olacak? Yerli aşının ismi açıklandı! Yerli aşı çalışmalarında son durum ne?
Portakal Kabuğu Yağının Saça faydaları ve saça uygulama aşaması
Portakal Kabuğu Yağının Saça faydaları ve saça uygulama aşaması
25 Nisan coronavirüs tablosu açıklandı!
25 Nisan coronavirüs tablosu açıklandı!
23 Nisan koranavirüs tablosu açıklandı.
23 Nisan koranavirüs tablosu açıklandı.
Covid-19 test sonucu e-Nabız koronavirüs testi sonucu öğrenme sayfası!
Covid-19 test sonucu e-Nabız koronavirüs testi sonucu öğrenme sayfası!
2021 Koronavirüs test ücreti devlette ve özelde ne kadar?
2021 Koronavirüs test ücreti devlette ve özelde ne kadar?

Popüler Haberler

Instagram hesap nasıl dondurulur? Instagram geçici, kalıcı nasıl dondurulur?
Direksiyon sınavları devam ediyor mu, olacak mı? Direksiyon sınavı iptal mi?
Show TV Cam Tavanlar 1. bölüm hangi gün, saaat kaçta?
Anneler Günü'nde çiçekçiler açık mı, çalışacak mı?
Jokey Samet Erkuş'un sağlık durumu nasıl? Samet Erkuş iyileşti mi?
e-devlet ile seyahat izin belgesi nasıl alınır? Seyahat izin belgesi şartları nelerdir?
Kuruluş Osman Kumral Abdal kimdir? Gerçek adı nedir? Emin Gürsoy hakkında bilgiler
Doğduğun Ev Kaderindir Benal kimdir? Gerçek adı ne? İncinur Sevimli hakkında bilgiler
Doğduğun Ev Kaderindir Cemile kimdir? Gerçek adı ne? Elif Sönmez hakkında bilgiler
Doğduğun Ev Kaderindir Nuh kimdir? Gerçek adı ne? Fatih Koyunoğlu hakkında bilgiler
Sen Çal Kapımı Balca karakterini kim canlandırıyor? İlayda Çevik kimdir?
Kardeşlerim dizisi Emel karakteri kimdir? Aylin Akpınar kimdir, nereli, kaç yaşında?
Kuzeyin Oğlu Türkü Akbayram kimdir, nereli? Türkü Akbayram kaç yaşında, evli mi? Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram hakkında bilgiler
Askere giden kişinin alması gereken malzemeler 2021
Kefaret dizisinin çekildiği yer neresi? Kefaret dizisi nerede çekiliyor, hangi şehirde
Asgari ücret vergi kesintisi ne kadar? 2021
Sadakatsiz dizisi Demir karakteri kimdir? Doğan Can Sarıkaya'nın hayatı ve yer aldığı diziler
Uyanış Büyük Selçuklu Livya kimdir? Buçe Buse Kahraman biyografisi
Sadakatsiz dizisi Fırat kimdir? Mehmet Çelik kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Sadakatsiz dizisi Volkan kimdir? Caner Cindoruk yer aldığı dizi ve film yapımları
Sadakatsiz dizisi yeni bölüm ve tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.