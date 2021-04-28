BioNtech aşısında iki doz için süre değişti

Küresel salgın korona virüs pandemi süreciyle mücadele tam kapanma olarak sürerken, Türkiye'de Ocak ayında başlayan korona virüs aşılama süreci Bakanlığın açıkladığı takvim doğrultusunda devam ediyor.
Çin'den getirilen Sivonoc ve Almanya'da alınan BioNtech marka korona virüs aşıları vatandaşlara vurulmaya devam ediyor. Her iki aşıda vatandaşlara 2 doz olacak şekilde belirli periyodlarla uygulanıyor.
Öte yandan bugün aşı gündemli toplanan Bilim Kurulu toplantısı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşıma süreciyle ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.
Sonrasında aşı bolluğu
Yaşanan bu süreçte aşılara ulaşmanın güç olduğunu ifade eden Koca, daha sonrasında ise aşı bolluğu beklediklerini sözlerine ekledi.
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BioNtech aşısında 2.doz için 6-8 hafta süre beklenecek
Koca, şu an ülkemizde kullanımda olan BioNtech aşısında 2.dozun vurulması için geçmesi gereken 4 haftalık sürecin, 6 - 8 haftaya çıkarılacağını söyledi