AstraZenaca'dan mutasyon aşısı ile ilgili açıklama
Korona virüs aşısını geliştiren AstraZenaca mutasyon virüs aşısı ile ilgili açıklamada bulundu.
Farklı formlarda işe yarayabilir
DSÖ'nün dünya çapında aşı paylaşım platformu COVAX destekçisi ve en büyük aşı şirketlerinden biri olan AstraZeneca "Geliştirdiğimiz corona virüsü aşısının orta dereceli hastalıklara karşı az etkisi var ve bu endişe verici fakat aşımız virüsün farklı formlarına karşı işe yarayabilir” şeklinde açıklamada bulundu.
Soriot konuyla ilgili "Bu DSÖ’nün araştırmasında hastaların orta derecede hasta olduğu açıklandı ve aşımızın halen ağır hastalıklara karşı koruma sağlayacağına inanıyoruz” ifadelerine yer verdi.
Son Güncelleme: 09.02.2021 17:52