AstraZenaca'dan mutasyon aşısı ile ilgili açıklama

Korona virüs aşısını geliştiren AstraZenaca mutasyon virüs aşısı ile ilgili açıklamada bulundu.

Farklı formlarda işe yarayabilir

Dünya Sağlık Örgütü toplatısında Astra Zeneca'nın CEO'su Pascal Soriot mutasyon virüs ile ilgili açıklamalarda bulundu.

DSÖ'nün dünya çapında aşı paylaşım platformu COVAX destekçisi ve en büyük aşı şirketlerinden biri olan AstraZeneca "Geliştirdiğimiz corona virüsü aşısının orta dereceli hastalıklara karşı az etkisi var ve bu endişe verici fakat aşımız virüsün farklı formlarına karşı işe yarayabilir” şeklinde açıklamada bulundu.

Soriot konuyla ilgili "Bu DSÖ’nün araştırmasında hastaların orta derecede hasta olduğu açıklandı ve aşımızın halen ağır hastalıklara karşı koruma sağlayacağına inanıyoruz” ifadelerine yer verdi.