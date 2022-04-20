Sagist Group gücüne güç katarak büyümeye devam ediyor. Son olarak İngiliz ve Amerikalı yatırımcılarla 21 milyon dolarlık projeye imza atarak dünyanın her yerinde en başarılı işadamlarıyla bir araya gelerek güçlerini birleştiriyor.

İLANDIR - Sagist Group gücüne güç katarak büyümeye devam ediyor. Son olarak İngiliz ve Amerikalı yatırımcılarla 21 milyon dolarlık projeye imza atarak dünyanın her yerinde en başarılı işadamlarıyla bir araya gelerek güçlerini birleştiriyor.

5 Kıtada 47 ülkede yabancı ortaklarıyla gelişmeye ve büyümeye projelerini hayata geçirme devam ediyor. Group başkanı Metin görmez aynı zamanda işadamlarının ve yatırımcıların yatırımlarını değerlendirmekte ve yönetmektedir.

Metin Durmaz Hangi Sektörde Hizmet Veriyor

Sagist Group Başkanı Metin Durmaz başarılı bir işadamı olmanın yanı sıra mimari alanda eğitim aldı. Daha sonra Zaha Hadid'in yanında kendini geliştirmiş olmasıyla Türkiye'de tasarım alanında hizmet vermeye başladı. Lüks otel, Hastane tasarımlarının yanı sıra aynı zamanda bu tasarımlara dizayn mobilyalarla da büyük dikkat çekti. Sagist Group Başkanı Metin Durmaz hakkında merak edilenler ve eğitiminde kariyerine dair her şey.

İş dünyasında elde ettiği başarılar ile dünya çapında ismini duyuran Durmaz yatırım ortağı seçiminde de oldukça özenli ve titiz davranmaktadır. Ünlü mimar tasarımlarının gücü ve tasarlamış olduğu alanlara kazandırdığı mobilyalarla pek çok ülkeye daha yayılmaya devam ediyor.

Metin Durmaz / CEO of Sagist Group

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