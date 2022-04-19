Konut fiyatlarında rekor seviyeler görülmeye devam ederken finansman arayışları da hızlandı! Akbank konut kredisi birçok avantajları ile geliyor! İşte detaylar…

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), geçtiğimiz gün açıkladığı yeni verilere göre Türkiye’de konut fiyatları rekor seviyelere ulaşmış durumda. Bir yandan pandemi süreci ile gelen sorunlar, diğer yandan yaşanan kur krizi, enflasyon ve vergiler ile sığınmacı sorunu fiyatların artmasında en büyük etken olarak gösteriliyor. Akbank ise artan konut fiyatlarına karşı en uygun konut kredisi fırsatı ile ev sahibi olmak isteyenlere destek oluyor.

Türkiye’de Konut Fiyatları Rekora Gidiyor!

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye’de konut fiyatları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 96,4 oranında artış gösterdiği yönündedir. Endeks değerine bakıldığında ise geçen yılın aynı ayına göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 106,3, yüzde 97,1 ve yüzde 90,1 oranlarında artış yaşandığı kaydediliyor. Her geçene gün artan konut fiyatlarına karşı ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar ise uygun finansman seçeneklerini araştırmaya devam ediyor.

Akbank’tan Uygun Konut Kredisi Kampanyası!

Kendi evine sahip olmak isteyen vatandaşlara Akbank’tan yüzde 1,80 faiz oranları ile konut kredisi fırsatı sunuluyor. Kişiye özel ödeme planları ve rahat ödeme seçenekleri ile dilediği evi satın almak isteyenler için ayrıcalıklı finansman çözümleri sunulması hedefleniyor. Bütçelerine uygun şekilde vatandaşların talep edecekleri konut kredisi kapsamında ayrıca Peşinatsız Mortgage ile peşinat derdi olmadan da konut kredisi kullanma seçenekleri sunuluyor.

120 Ay Vadeyle Uygun Konut Kredisi

Akbank konut kredisi ile 120 ay vadede en uygun konut kredisi seçenekleri sunuluyor. 100.000 TL kredi için 120 ay vadede aylık sadece 2.138 TL taksit ödeyerek vatandaşların kira öder gibi ev sahibi olması sağlanacak. Talep edilen kredi miktarına ve vade sayılarına göre oranlar değişmektedir. 300 bin TL konut kredisi için yapılacak hesaplamada yüzde 1,92 faiz oranı belirlenmiştir. 120 ay vadede ise ilgili hesaplama tablosuan göre 6.414 TL taksit oranı belirlenmiştir.