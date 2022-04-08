Kanal D ekranlarının en çok izlenen dizisi Sadakatsiz birbirinden vurucu bölümleriyle ekranlara gelmeye deva ediyor. 55. bölümüyle ağızları açık bırakan Sadakatsiz'de 56. bölüm fragmanı tüm izleyenler tarafından oldukça merak ediliyor. Sadakatsiz 56. bölüm fragmanı izle...

Perşembe akşamlarının en çok sevilen dizileri arasında yer alan Sadakatsiz izleyicileri Kanal D ekranlarına kilitlemeye devam ediyor. Başrollerinde Melisa Sözen, Cansu Dere ve Caner Cindoruk gibi başarılı isimlerin bulunduğu Sadakatsiz yine büyük merak uyandırdı.

55. bölümüyle Perşembe günü ekranlara gelen Sadakatsiz son bölümde yaşananlarla oldukça beğenildi. TV de oldukça büyük ilgi gören Sadakatsiz sosyal medyanın da en çok konuşulan yapımları arasında yer alıyor. Geçtiğimiz akşam yayınlanan bölümüyle yine çok konuşuldu. 55. bölümün etkisinden çıkamayan izleyiciler Sadakatisz 56. bölümü şimdiden merak etti.

Sadakatsiz 56. Bölüm Fragmanı

Kore uyarlaması olan Sadakatsiz ekrana geldiği günden bu yana en çok sevilen yapımlardan biri oldu. Reytinglerde de oldukça iyi bir gidişata sahip olan Sadakatsiz 56. bölümüyle oldukça merak uyandırdı. geçtiğimiz akşam yeni bölümüyle ekranlara gelen Sadakatsiz 55. bölümde yaşanan olaylarla birlikte izleyicilerin ağzını açık bıraktı.

Stratejilerin, ayrılıkların, kavuşmaların, çarpraz ilişkilerin ve büyük planların yaşandığı Sadakatisz her geçen gün izleyiciyi daha da heyecanlandırmaya devam ediyor. Sadakatsiz 56. bölüm fragmanıyla oldukça merak edildi. Henüz 56. bölüm fragmanı yayınlanmayan Sadakatsiz'e izleyicilerden ''Nasıl bekleyeceğiz?'' tepkisi geldi. Yeni bölümleriyle heyecanı doruk noktasına çıkaran Sadakatsiz'de geçen bölüm neler yaşandı?

Sadakatsiz 56. Bölüm Fragmanı İzle!

Volkan ve Asya arasında çekim devam ederken Derin eşi Volkan'ı aldatmıştı. Bunu ispatlayarak Volkan'a sunmak isteyen Asya'nın eski eşi Volkan'la olan yakınlaşması heyecanı doruk seviyesine çıkardı. Bir yandan hem evliliği hem de heyecanı arasında gidip gelen Derin'in kararsızlıkları ve korkular ekrana damga vurdu. Gelecek bölüm izleyici tarafından heyecanla bekleniyor.