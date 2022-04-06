Kanal D ekranlarının en sevilen dizisi Sadakatsiz 56. bölümüyle oldukça merak edildi. Çarşamba akşamı 55. bölümüyle ekrana gelen Sadakatsiz 56. bölüm fragmanıyla ortalığı kasıp kavurdu. İşte Sadakatsiz 56. bölüm fragmanı...

Çarşamba akşamları izleyicileri ekrana kilitleyen Sadakatsiz yine heyecan dolu bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. Son olarak 55. bölümüyle ekranlara gelen Sadakatsiz sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.

Başrollerinde Caner Cindoruk, Melisa Sözen ve Cansu Dere'nin bulunduğu Sadakatsiz vurucu bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. 55. bölümüyle heyecanı doruklara ulaştıran Sadakatsiz'in 56. bölümünde neler yaşanacağı ise oldukça merak ediliyor.

Sadakatsiz 56. Bölüm Fragmanı İzle!

Kore uyarlaması olan Sadakatsiz dizisi izleyici tarafından büyük bir ilgi gördü. Yayınlandığı günden bu yana reytinglerde de oldukça iyi bir şekilde devam eden Sadakatsiz çok yakında sezon finali yapacak.

Senaryosunun git gide daha da değiştiği, olayların ve stratejilerin en üst noktalarda yer aldığı Sadakatsiz 56. bölüm fragmanıyla oldukça merak edildi. 55. bölümünde Volkan ve Asya karakterlerinin yakınlaşması olay olmuştu. O yakınlaşmanın aslında Asya'nın kurduğu yeni bir tuzaktan ibaret olduğu gerçeği ise sosyal medyada çok konuşuldu.

Sadakatsiz 56. Bölüm İzle

Her çarşamba Kanal D ekranlarının vazgeçilmezi olmayı başaran Sadakatsiz'de Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melisa Sözen'in oyunculukları ise oldukça beğeniliyor. Uzun sürenin ardından TV ekranlarına gelen Cansu Dere ise hem oyunculuğu hem de güzelliği ilee konuşulmaya devam ediyor.

Son olarak dizide yeni aşk iddialarının doğması dizinin heyecanının daha da artmasına neden olmuştu. Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un ilişki yaşadığı iddiaları gündeme bomba gibi düşerken dizi 55. bölümüyle de adından söz ettirdi.

Aldatanların aldatılmaya başladığı yeni bölümlerde Derin'in Volkan'ı aldatması gündeme geldi. İzleyiciler Caner Cindoruk'un hayat verdiği Volkan karakteri için ''Etme bulma dünyası'' şeklinde yorum yaptı.