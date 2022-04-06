Kanal D ekranlarının en çok sevilen dizilerinden birisi olan Sadakatsiz bomba gibi bir bölümle izleyiciyle buluştu. 55. Bölümüyle TV ekranlarına damga vuran Sadakatsiz de neler yaşandı? Sadakatsiz 55. bölüm izle, Sadakatsiz 55. bölüm özeti...

Ekranların en çok izlenen dizisi Sadakatsiz başarılı bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Baş rollerinde Cander Cindoruk, Melisa Sözen ve Cansu Dere'nin olduğu Sadakatsiz son bölümüyle ekranlara damga vurdu. Son olarak 55. bölümü yayınlanan Sadakatsiz'de bakın neler yaşandı?

Hem oyuncu kadrosu hem de senaryosu oldukça sevilen ve sosyal medyada sık sık gündem olan Sadakatsiz Kanal D ekranlarında her çarşamba yer almaya devam ediyor. Ekranların en sevilen dizilerinden birisi olan Sadakatsiz'de yaşananlar yine ağzıları açık bıraktı. Caner Cindoruk'un hayat verdiği Volkan karakteri yine bir karara varamadı.

Sadakatsiz 55. Bölüm İzle!

Uzun süre ekranlarda yer almayan Cansu Dere Sadakatsiz dizisi ile vurucu bir geri dönüş yapmıştı. Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği Asya karakteriyle oldukça sevilen ve beğenilen Cansu Dere oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olan Sadakatsiz'de yaşanan olaylar yine ağızları açık bıraktı. Volkan karakterinin eski eşi Asya ile olan yakınlaşması büyük ilgi çekerken Asya'nın kurduğu tuzak işe yarayacak mı oldukça merak edildi. Dizide her şeyin birbirine girmesi ile birlikte stratejiler, planlar ve tuzaklar oldukça arttı.

Sadakatsiz 55. Bölüm Özeti

Bir yanda Asya'yı aldatmı olan Volkan, bir yanda Volkan'ı aldatan Derin, bir yandan hayatına devam etmeye çalışsa da kendini olayların içinde bulan Asya...

Olaylar oldukça karmaşık ve derin bir hal alırken bu akşam yayınlanan bölümde Asya ve Volkan'ın yakınlaşması Volkan ve Derin'e kurulan bir tuzak mı oldukça merak edildi. Sadakatsiz 56. bölüm fragmanı izleyiciler tarafından şimdiden merak edilmeye başlandı.