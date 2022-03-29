Geçtiğimiz günlerde İstanbul Boğazı’nın girişinde ve İğneada’da görünen mayınlar panik yarattı. Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna’ya ait olan mayınların Türkiye’ye daha çok sürüklenerek gelebileceğini açıkladı. İşte detaylar..

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Boğazı’nın girişinde ve İğneada’da görünen mayınlar panik yarattı. Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna’ya ait olan mayınların Türkiye’ye daha çok sürüklenerek gelebileceğini açıkladı. İşte detaylar..

Ukrayna ve Rusya mücadelesinin yaşandığı günlerde, Ukrayna’nın Rusya gemilerine karşı Karadeniz’e döşediği mayınlar çıpalarından çıkarak sürüklenmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde İğneada ve İstanbul Boğazının girişinde görünen mayınların oldukça tehlikeli olabileceği açıklandı. Ukrayna tarafından konumlandırılan mayınların çıpalarından çıkmasıyla Türkiye için tehlike devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı’nın basın toplantısında yaptığı açıklamalara göre, daha öncesinde mayınlarla ilgili uyarıların yapıldığı söylendi. Türk uzmanlar tarafından tespit edilen mayınların etkisiz hale getirildiğini açıklayan Mihail Mizintsev, daha çok mayının görülebileceği konusunda uyardı. Boğazlardan geçen gemilerin zarar görmediğini belirten Rusya Ulusal Savunma Kontrol Merkezi Başkanı, “Çıpalarından çıkan Ukrayna mayınları Karadeniz’de sivil deniz trafiğini tehdit ediyor.” İfadelerini kullandı.

Ukrayna’nın döşemiş olduğu mayınların ülkemize girmesiyle birlikte büyük bir risk ortamı oluştu. Deniz trafiğini tehlikeye sokacak mayınlar uzmanlar tarafından tespit edilerek etkisiz hale getirilmeye çalışılıyor. Yetkililer bu konu hakkında dün kabine toplantısında görüşme sağlarken yapacakları çalışmaları da duyurdu. Mayın üzerinden gemilerin geçmesi halinde zaman ayarlı olarak patlama yaşanabilir. Bu durumda yaşanacak tehlikeleri göz önünde bulundurması gereken Türk uzmanlar çalışmalarına sürekli olarak devam etmekte.

İstanbul Boğazı açıklarında etkisiz hale getirilen mayın hakkında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar; "Sabah saatlerinde İstanbul Boğazı açıklarındaki bir ticari gemiden 'mayın benzeri bir cisim görüldüğüne' dair bilgi geldi. Unsurlarımız zaten o bölgelerde yoğun şekilde devriyelerini, görevlerini sürdürüyordu. Süratli bir şekilde SAS timimiz bölgeye intikal ettirildi. Söz konusu cismin mayın olduğunun tespitinin ardından emniyetli bir bölgeye çekildi. İnceleme sonucunda eski tip olduğu belirlenen mayın SAS timimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Konuyla ilgili hem Rus hem Ukrayna makamlarıyla görüştük. Koordinasyonumuz devam ediyor.” İfadelerini kullandı.