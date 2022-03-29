İstanbul Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde yapılan Rusya-Ukrayna müzakereleri sona erdi. Müzakerede alınan kararlar hakkında açıklamalar yapıldı.

İstanbul Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde yapılan Rusya-Ukrayna müzakereleri sona erdi. Müzakerede alınan kararlar hakkında açıklamalar yapıldı. Bugün gerçekleşen müzakereler tüm dünya tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi. Önemli zirvenin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklamalarda bulundu.

Tüm dünya basını tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen Rusya-Ukrayna müzakereleri bugün İstanbul'da gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yaptığı açıklamada; Taraflar arasında yakınlaşma görüyoruz. Bir an önce ateşles sağlanmalı" ifadelerini kullanarak en iyi ilerlemenin bugün yaşandığını bildirdi. Müzakerelerde 53 madde yer almaktaydı. Rusya heyeti yaptığı açıklamalarda ilerleme kaydedildiğini ve bazı maddelerde uzlaşmaya varıldığını açıkladı.

İstanbul’da yapılan önemli müzakerenin ardından ABD Dışişleri Bakanı Blinken bazı açıklamalarda bulundu. Blinken Rusya’dan gerekli ciddiyet sinyalini göremediği söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ABD’nin Rusya’nın müzakeredeki sözlerine değil faaliyetlerine önem verdiğini söyleyerek Moskova’nın saldırıları keserek askerleri geri çekmesinin gerektiğini bildirdi. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamaya göre ABD Başkanı Joe Biden Batı Avrupalı müttefikleri ile telefon görüşmesi yapacağını belirtti. Joe Biden’ın yapacağı bu görüşmelerde Rusya’nın Ukrayna işgalini konuşacakları belirtildi. Fransa, İngiltere, İtalya ve Almanya liderleriyle yapılacak bu görüşmelerin gün içerisinde gerçekleşeceği bildirildi.

Kritik zirvenin ardından Ukrayna heyetinden yapılan açıklamaya göre “Garantör olarak kimi istiyoruz; BMGK üyeleri, ABD, Fransa, Almanya, İsrail, Türkiye” ifadelerine yer verildi. Rus heyeti tarafından da yapılan açıklamalara göre “Ukrayna’nın önerilerini Putin’in önüne koyacağız” ifadeleri kullanıldı.

Bugün İstanbul’da gerçekleştirilen zirvenin sonucu olarak Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Formin; Kiev ve Çernihiv bölgelerinde askeri eylemlerin azaltılacağı konusunda karar verilmiş olduğunu duyurdu. Ukrayna Ordu Komutanlığı’nın açıkladığı bilgilere göre; Kiev ve Çernihiv’den bazı Rus askerlerinin geri çekildiği belirtildi.