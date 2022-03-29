Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmanın tamamen sonlandırılması için çalışmalar devam etmekte. Türkiye'de yapılan müzakereler nerede ve saat kaçta olacak? İşte tüm detaylar..

Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmanın tamamen sonlandırılması için çalışmalar devam etmekte. Türkiye'de yapılan müzakereler nerede ve saat kaçta olacak? İşte tüm detaylar.. Türkiye'nin etrin rol oynadığı Rusya-Ukrayna müzakerelerinde son durum ne?

24 Şubat’ta başlayan saldırıların ardından, Rusya-Ukrayna tarafları müzakere yoluyla ateşkes yapmak istemekte. Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kiev ile Moskova arasındaki müzakerelerin yüz yüze şekilde bugün İstanbul içerisinde yapılacağı duyuruldu. Rus Dışişleri Bakanı Lavrov; “Müzakerelerin başarılı sonuçlanmasını umuyoruz” ifadelerini kullandı.

Yüz yüze görüşmelerin yapılmasının önemli olduğunu söyleyen Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, bu görüşmelerin daha etkili ve verimli olduğunu söyledi. İki ülke arasında yapılacak müzakere için taraflar dün İstanbul’a gelmişti. Bu nedenle bugün yapılması beklenen müzakereler, dünya açısından da oldukça önemli. Savaşın başlamasından bu yana yapılan müzakere ve görüşmeler, sürekli olarak devam ediyor. Türkiye’nin büyük rol üstlendiği bu müzakerelerin olumlu sonuçlanması için herkes bekleyişte. Taraflar arasında yapılan müzakerenin detayları ise şu an için bilinmemekte.

Yapılan ilk müzakere Belarus sınırında gerçekleşti. Rusya ve Ukrayna heyetleri savaşın başlamasından 4 gün sonra 28 Şubat’ta Ukrayna sınırındaki Gomel şehrinde buluşmuştu. Bu görüşmelerin ardından somut bir sonuca varılmadan müzakere sonlandırıldı. Diğer müzakerelerin ise 3 Mart ve 8 Mart tarihinde yapıldığı biliniyor. Bu görüşmeler Brest şehrinde yapılmıştı. 3 Mart görüşmesinde de ateşkes sonucu alınmamasına rağmen insani yardım koridorları konusunda önemli adımlar atılmış oldu. Diğer müzakerelerden biri ise 10 Mart’ta Türkiye’nin Antalya şehrinde gerçekleşti. Görüşmenin yine olumlu sonuçlanmaması ile taraflar birbirlerine suçlamalar yönlendirdi.

Rusya-Ukrayna müzakerelerinin 28-30 Mart tarihleri arasında 10.00’da başlaması bekleniyor. Rus heyetinin içinde Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin’in de yer alacağı bildirildi. Rusya heyetini taşıyan RSD 0888 kuyruk tescilli Rusya Federasyonu’na ailt Tupolev TU-204 300 tipi uçak dün saat 16.00 sularında Atatürk Havalimanı’na giriş yapmıştı. Görüşmelerin başlaması tüm dünya tarafından bekleniyor. Müzakereler Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde saat 10.00’da gerçekleştirilecek.