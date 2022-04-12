12 Nisan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı kararlarını açıkladı. Rize Artvin Havalimanı Açılış Tarihi Belli Oldu! Rize Artvin Havalimanı Ne Zaman Açılacak?

12 Nisan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı kararlarını açıkladı. Uzun süredir ne zaman açılacağı merakla beklenen Rize Artvin havalimanı ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında açıkladığı haber ile birlikte yeni havalimanın tarihini açıkladı. İşte detaylar haberimizin devamında yer alıyor..

Rize-Artvin Havalimanı, Türkiye'nin Rize ve Artvin illerine hizmet verecek olan havalimanıdır. Ordu-Giresun Havalimanı'ndan sonra ülkenin deniz üzerine inşa edilen ikinci havalimanı olacaktır. Uzun süredir çalışmaları devam Rize Arvin havalimanı ile ilgili açılış tarihi belli oldu. Uzun yıllardır Rize ve Artvin'de ki vatandaşların havalimanı eleştirilerine sonuç yanıtı geldi.

RİZE ARTVİN HAVALİMANI NE ZAMAN AÇILACAK?

12 Nisan 2022 Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrasında alınan kararları açıklandı. Alınan kararlar arasında yer alan Rize Artvin havalimanı ile ilgili de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Erdoğan yaptığı açıklama ile birlikte Rize Artvin havalimanının açılış tarihi paylaştı.

Rize Artvin havalimanı bayram sonrasında yapılacak tören ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde açılacak.

Rize Artvin Havalimanında seyrüsefer cihazlarının devreye alınması için kalibrasyon uçuşuna ait test uçuşlarının 11-12 Nisan’da, ilk uçuşun ise 19 Mayıs 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılmasının planlandığı bilgisine ulaşıldı.

Yılda yaklaşık 3 milyon yolcuya hizmet verebilecek kapasitede Rize'ye 34, Hopa'ya 54, Artvin'e 125 kilometre uzaklıkta, Pazar ilçesinde yapılan Rize Artvin Havalimanında 19 Mayıs tarihinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramında açılması bekleniyor.