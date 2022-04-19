Bu sabah Resmi Gazete'de yayınlanan bildiriler ile birlikte sigaraya ÖTV zammı gelip gelmediği merak ediliyor. Resmi Gazete'de Yayınlandı, Sigaraya Zam mı Geldi? 19 Nisan 2022 Sigara Fiyatları!

Bu sabah Resmi Gazete'de yayınlanan bildiriler ile birlikte sigaraya ÖTV zammı gelip gelmediği merak ediliyor. Son 4 ay içerisinde sigaraya gelen 6 TL'lik zam sonrasında tekrar yeni bir zam gündemde konuşuluyor. 19 Nisan 2022 Salı günü itibariyle Resmi Gazete'de yayınlanan ÖTV düzenlemeleri ile birlikte vatandaşlar sigaraya zam gelip gelmediğini merak ediyor. Resmi Gazete'de Yayınlandı, Sigaraya Zam mı Geldi? 19 Nisan 2022 Sigara Fiyatları!..

Resmi Gazete'de 19 Nisan Salı günü itibariyle yayımlanan karar sonrasında vatandaşlar arama motorunda "19 nisan sigaraya zam mı geldi" haberini araştırmaya başladı. Vatandaşların meraklı ve tedirgin bekleyişinin ardından gelişmeler gündeme düştü. Buna göre ise sigaraya;

"Net muhtevası 500 gramı geçmeyen ambalajlarda olan tütünlerde vergi oranı %55, asgari maktu vergi tutarı 0,0921 ve maktu vergi tutarı 0,8370 oldu. 500 gramı geçen ambalajlarda olan tütenlerde aynı oran belirlendi." açıklaması gerçekleştirildi.

19 NİSAN SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

19 Nisan itibariyle Resmi Gazete'de yayımlanan ötv düzenlemeleri sonrasında vatandaşlar sigaraya yeni bir zam gelip gelmediğini araştırmakta. Buna göre ise hangi sigara gruplarına zam geldi? merak ediliyor.

Resmi Gazete'de çıkan karar sonrasında tütün ürünleri için düzenlemeler gerçekleştirildi. Sigara paketleri için herhangi bir karar yer almazken sigaralara da en geç Haziran ayına kadar 6 TL'lik zam yapılması gündemde ki ana maddeler arasında yer alıyor.

Tütün ürünlerinde ise geçerli olacak ÖTV düzenlemesi sonrasında ise herhangi bir açıklama sigara şirketlerinden gelmedi.

19 NİSAN SİGARA FİYATLARI

En son gelen 2 TL'lik zam sonrasında Türkiye'de en ucuz sigara fiyatı an itibariyle 23,50 TL olurken vatandaşların sık tükettiği marka sigara fiyatları ise 24 TL ile 26 TL bandı arasında değişkenlik göstermekte. Buna göre 23,50 TL bandında Camel grupları satışlarına devam ederken Parliament ve Marlboro grubu ise 25 - 28 TL bandı üzerinde satışlarına devam ediyor.

Gelen ÖTV düzenlemesi sonrasında ise sigara fiyatlarında an itibariyle herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Gelişmeler geldikçe gursesgazetesi.com adresinde ise detaylar yer alacak.