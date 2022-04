Cumhurbaşkanı Erdoğan, et fiyatlarının düzenlenmesi ve fiyatlarda düşüşün sağlanması için sığır yetiştiricilerine 2500 TL ek ödeme yapılacağını duyurdu. Resmi Gazete'de bugün yayınlanan karar, hangi düzenlemeleri içeriyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanan karar, et fiyatlarındaki artış nedeniyle yapılmış durumda. Bu kararla birlikte et piyasasındaki yükselişlerin önüne geçilmesi amaçlanırken, sığır yetiştiricilerine 2500 TL ödeme yapılacak. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, kesimi ve satışı yapılan sığırlar için yetiştirenlere 2500 TL ödeme yapacak.

Sığır Yetiştiricilerine 2500 TL Ödeme Yapılacak

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan karar, et piyasasındaki fiyatların düşmesi amaçlanarak yapılmasının yanında hayvancılık faaliyetlerini yapan kişilere de katkı sağlayarak sürdürülebilirliği sağlamaktır. Bu karar sayesinde tüketiciden besiciye kadar yarar sağlanması hedeflenmektedir. Yetiştiricilerin işlerini bırakmadan et sektörü için sığır yetiştirmeye devam etmeleri amaçlanmaktadır.

Ödemeler Ne Şekilde Yapılacak?

Yayımlanan karara göre et fiyatlarındaki hareketliliğin azalması sağlanarak 2 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında olan ramazan ayında Et ve Süt Kurumu tarafından kesimi ve satışı yapılan sığır başına yetiştiricilere 2500 TL ödeme yapılacak. Et ve Süt Kurumu tarafından hazırlanacak ıslak imzalı belge, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Hayvancılık Genel Müdürlüğüne ulaştırılacak. Genel Müdürlüğe ulaşan icmali, kesilen hayvan sayısına bağlı olarak bütçe imkanları doğrultusunda Ziraat Bankası üzerinden yetiştiricilerin hesaplarına aktarılacak.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan Tokat ziyaretinde üreticilerle bir araya gelinmişti. Ucuz et için açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan; "En uygun imkanlarla vatandaşımızdan biz bu hayvanları alırız, süratle de Tarım Kredi olarak bunları piyasaya süreriz. Ramazan geldi, ramazanımızda da istiyoruz ki ucuz fiyatla vatandaşımıza Et Süt Kurumunda falan eti, kıymayı, kuşbaşını verelim." İfadelerini kullanmıştı.

Bunun sonrasında ramazan ayı boyunca Et ve Süt Kurumu’nda et satışları market fiyatlarının yüzde 15 ila 20 altında yapılarak tüketiciye katkı sağlanacaktı. Yapılan indirimler sonrasında vatandaş et alırken rahat bir nefes almıştı. Et ve Süt Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre ucuz et satışının Kurban Bayramı’nda da uygulanacağı belirtildi.