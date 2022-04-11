Ayda 3.500 TL ödeme ile 2022 model yeni Renault Clio için taksitli ödeme kampanyası duyuruldu. Renault'un Nisan ayı için özel olarak hazırladığı taksitli araç satış kampanyası, sıfır km otomobil almak isteyenlere büyük bir fırsat oluşturdu. Peki; aylık 3.500 TL ödemeli 2022 model yeni Clio kampanyası araç alacak vatandaşlara neler sunuyor?

Ayda 3.500 TL ödeme ile 2022 model yeni Renault Clio için taksitli ödeme kampanyası duyuruldu. Renault'un Nisan ayı için özel olarak hazırladığı taksitli araç satış kampanyası, sıfır km otomobil almak isteyenlere büyük bir fırsat oluşturdu. Peki; aylık 3.500 TL ödemeli 2022 model yeni Clio kampanyası araç alacak vatandaşlara neler sunuyor?

2022 Model Renault Clio İndirim ve Taksit Kampanyası

Uygun fiyatı, şık iç ve dış tasarımı, yenilikçi özellikleri arızasız uzun ömürlü kullanımı ile Renault marka araçlar ülkemizde sıklıkla tercih ediliyor. Renault markasının en çok satış yapan otomobilleri arasında da Renault Clio geliyor. Sıfır km otomobil almak isteyen vatandaşlar için cezbedici bir kampanya Renault tarafından resmen duyuruldu. Peki; kampanyanın detayları neler?

Kampanyanın sınırlı sayıda araç için uygulanacağı belirtilirken, kampanyanın yalnızca "Renault Clio Joy 1.0 Sce 65 bg" versiyon araçlar için geçerli olacağı duyuruldu.

Ödeme Koşulları Nedir?

Kampanyadan faydalanarak; taksitle 2022 model yeni Renault Clio almak isteyen kullanıcıların Renault Finans tarafından kendilerine verilen krediyi kullanmaları gerekiyor. Müşterilere 139.500 TL tutarında kredi desteği verecek olan Renault Finans, bu krediyi 35 aya eşit bir şekilde bölüyor.

35 ay vade ile ayda 3.500 TL ödeme koşulu ile müşterilere verilen kredi, kullanıcılara sunuluyor. Aylık yüzde 1,89 faiz oranı bulunan kredinin verilebilmesi için müşterilerin belirli koşulları karşılayabiliyor olması gerekiyor. Peki; krediden faydalanmak isteyen vatandaşların hangi şartları sağlaması gerekiyor?

Renault Taksitli Araç Kampanyası Şartları Neler?

Kampanyadan faydalanmak isteyen vatandaşların kredi çekme koşullarını sağlıyor olması gerekiyor. Renault; 3.500 TL vadeli araç kampayasından faydalanmak isteyen vatandaşların;

Yüksek kredi notuna sahip olunması

Bankalarla temiz bir geçmişe sahip olunması

Geçmişte alınan bir kredi varsa, ödemelerinin düzenli bir şekilde, geciktirilmeden yapılmış olması

Aylık Düzenli bir gelire sahip olunması

Kredi başvurusu yapan kişinin 18 yaşından büyük olması

Bu şartları sağlayan vatandaşlar, yetkili Renault bayiisine giderek başvurularını yapabilirler. Başvuruların onaylanması durumunda Renault Finans tarafından müşterilere kredi tutarı verilir.

Ancak; müşterilerin kredi tutarını almadan önce 166.400 TL peşinat tutarını ödemeleri gerekiyor.