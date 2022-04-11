En çok sevilen araba modellerinden biri olan Megane Sedan fiyatları açıklandı. Yapılan açıklamayla birlikte yeni araç alacaklara kampanyalar sunulmaya başlandı. 2022 Nisan Renault Megane Sedan kampanyaları..

Türkiye araba piyasasında en çok sevilen modellerden biri olan Megane Sedan serisinin fiyatları herkes tarafından sürekli olarak takip edilmekte. Yapılan araştırmalara göre otomobil satışları, 2022 Ocak-Mart döneminde geçen yıla oranla yüzde 25,3 azalmış durumda. Her sene olduğu gibi inanılmaz rakamlara ulaşmayı başaran Renault markası Clio ve Megane serileriyle dikkat çekiyor.

Renault markası sürekli yeni başlattığı kampanyalarla da müşterilerinin ilgisini çekiyor. Megane sedan fiyatlarını açıklayan dev otomobil firması yeni yaptığı kampanyalarla birlikte araba sahibi olacaklara yeni imkanlar sunuyor. Renault Megane Sedan almak isteyenler yetkili bayilere giderek görüşme sağlayabilmektedir. Modellerin marka ve fiyatları bayiye ve konuma göre değişebilmektedir. Haberimizde yayımlanan araç fiyatları Renault tarafından tavsiye edilen satış rakamlarıdır.

2022 Renault Megane Sedan Kampanyaları

2022 Model Renault Megane Sedan almak isteyen kişiler, yeni kampanyaları merak etmekte. Açıklanan bilgilere göre yeni araç alacak kişiler 241.000 TL'den başlayan ÖTV muafiyetli fiyat üzerinden alış yapabilecek. Yazdığımız rakam sınırlı sayıdaki 2022 model megane sedan Joy 1.3 TCe 140 bg paketinde uygulanmaktadır. Belirtilen fiyat Renault'un belirlediği anahtar teslim fiyatlarıdır. Otomobil bayilerinde satılan diğer araçlarda kampanyada farklılık yaşanabilmektedir. Aşağıda belirtilen araç fiyatları da Renault tarafından belirlenmiş anahtar teslim liste fiyatları baz alınarak hazırlanmıştır.

2022 Renault Megane Sedan Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Listesi

Joy 1.3 TCe 140 bg - 445.000 ₺

Joy Comfort 1.3 TCe 140 bg - 455.000 ₺

Joy 1.3 TCe EDC 140 bg - 502.900 ₺

Joy Comfort 1.3 TCe EDC 140 bg - 512.900 ₺

Joy 1.5 Blue dCi EDC 115 bg - 573.900 ₺

Joy Comfort 1.5 Blue dCi EDC 115 bg -583.900 ₺

Touch 1.3 TCe EDC 140 bg - 584.900 ₺

Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg - 621.900 ₺

Icon 1.3 TCe EDC 140 bg - 643.000 ₺

Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg - 660.900 ₺