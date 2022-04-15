Renault Nisan ayı fırsatları göz doldurmaya devam ediyor. 2022 model Clio ve Megane Sedan modellerinde büyük fırsat! Bu avantajları sakın kaçırmayın!

Renault Nisan ayı fırsatları göz doldurmaya devam ediyor. 2022 model Clio ve Megane Sedan modellerinde büyük fırsat! Bu avantajları sakın kaçırmayın!

Türkiye’de otomobil fiyatlarının hızlı artışı sonrasında uygun finansman ve indirim kampanyalarını araştıranlara özel Renault Nisan ayı fırsatlarını duyurdu. Uygun fiyatlar, cazip finansman seçenekleri ve takas indirimleri ile Nisan ayında da araba sahibi olmak isteyenlere en iyi fiyat tekliflerini sunmaya devam ediyor. Sıfır km otomobil sahibi olmak isteyenlere Renault’dan daha önce görülmemiş fırsatlar duyuruldu!

3.500 TL Taksitle 2022 Model Clio Fırsatı!

2022 model Renault Clio modellerinde cazip teklifler sunulmaya Nisan ayında da devam ediyor. 305.900 TL’den başlayan fiyat avantajları ile aylık sadece 3.500 TL taksitle 2022 model Clio sahibi olabilirsiniz. 2022 model yılı Joy 1.0 Sce 65 bg otomobil, kampanya kapsamında 139.500 TL kredi için 35 aylık eşit taksitlerle ve yüzde 1,89 faiz oranları ile sunulacak. Söz konusu finansman desteğinden yararlanarak aylık 3.489 TL taksit fırsatından yararlanılabilmektedir.

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2022 Renault Megane Sedan ÖTV Fırsatı!

Sınırlı sayıdaki Renault Megane Sedan 2022 model araçlarda geçerli olmak üzere, 241.500 TL’den başlayan ÖTV muafiyetli fiyatlarla vatandaşların otomobil sahibi olması sağlanacak. 2022 Renault Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg otomobil için ÖTV muafiyetli satışlar yapılmaya Nisan ayında da devam ediyor. İlgili şartları karşılayan vatandaşların Renault’un en iyi 2022 model araçlarına kolayca ulaşmaları sağlanacak.

Renault 3 Bin TL Takas İndirimini Duyurdu!

Renault 2022 Nisan ayı fiyat listesine göre birçok araçta avantajlar görülürken, uygun finansman seçenekleri de öne çıkmaya devam ediyor. Mevcut aracını getirerek ve Renault Finans’tan kredi kullanılması durumunda geçerli olan kampanya kapsamında 3.000 TL takas indirimi uygulanmaktadır. Sınırlı sayıdaki 2021 ve 2022 model Renault binek araçlarında geçerli kampanya kapsamında belirlenen şartları sağlayan vatandaşlar dilediği Renault modeline rahatça sahip olabilecek. Nisan ayı boyunca Renault 2022 model araçlarda cazip fırsatlar devam etmesi bekleniyor.