Ticaret Bakanlığı yeni yayımladığı kılavuz ile birlikte reklamlarda yapılan kampanyaların nasıl tanıtılabileceği belirlendi. İndirimli satışlar ve reklamlar hakkında yayımlanan kılavuz hangi düzenlemeleri içeriyor?

Ticaret Bakanlığı yeni yayımladığı kılavuz ile birlikte reklamlarda yapılan kampanyaların nasıl tanıtılabileceği belirlendi. İndirimli satışlar ve reklamlar hakkında yayımlanan kılavuz hangi düzenlemeleri içeriyor?

Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan düzenlemeyle birlikte firmalar artık istediği gibi indirim sloganları ve kampanya reklamlarını yayınlayamacak. Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte müşterilere yapılan yanıltıcı reklam söylemleri ortadan kaldırılarak firmaların yönetmeliklere uyulması sağlanacak.

Firmalar tarafından daha fazla müşteri çekmek ve ürünleri daha hızlı şekilde satabilmek için yapılan tanıtımların engellenebilmesi için Ticaret Bakanlığı tarafından yeni reklam-indirim kılavuzu yayımlandı. Kılavuza bakıldığında yeterli stok yoksa, ürünün belirtilen fiyattan reklamı firmalar tarafından yapılamayacak. Otelleri de kapsayan düzenlemeyle birlikte otel reklamlarında kullanılan “son bir oda” gibi ifadeler yasaklanmış durumda.

Otellerin daha çok oda sayısı bulunmasına rağmen az oda kalmış gibi reklam yapması bu yönetmelikle birlikte yapılamayacak. Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmelikle birlikte firmaların bu tutumları geride kalmış durumda. Kılavuz içerisinde reklam ve indirim kampanyalarında uyulması gereken kurallar ayrıntısına kadar anlatılarak firmalar bilinçlendirildi. Bu kılavuzla birlikte artık indirim yapılan ürünler yanıltıcı sloganlarla tanıtılamayacak.

Kılavuza Göre Hangi Sloganlar Artık Kullanılmayacak?

Ticaret Bakanlığı tarafından firmaları ilgilendiren kurallara uyulmadığında, e-ticaret siteleri ve reklamcılar sorumlu tutularak gerekli cezai işlemler uygulanacak. Yayımlanan kılavuza göre reklamlarda mağaza içerisindeki veya kategorideki tüm ürünleri içeren bir indirim olmadığı zamanlarda “her şey” ifadesine yer verilemeyecek.

Giyim ve benzer sektörlerde kış sezonu için indirim yapılıyorsa bu kampanyada açık bir şekilde ifade edilecek. Yeterli ürün mağaza içerisinde olmadığında, o ürünün indirimli reklamı firma tarafından yapılamayacak. Otel ve pansiyon hizmetlerinde yeterli odanın bulunmasına rağmen “son 2 oda kaldı” gibi ifadeler reklamlar içerisinde kullanılmayacak. Reklamda ve indirim kampanyalarında tanıtılan ürünler bütün vergiler hesaplanarak fiyata dahil olacak şekilde gösterilecek.

Kılavuz içerisinde bunların dışında birçok farklı düzenleme bulunmaktadır. Kılavuzu tam olarak incelemek için Ticaret Bakanlığı'nın resmi internet sitesine bakarak bilgi sahibi olabilirsiniz.