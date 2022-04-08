Kamu kurumlarının personel alımı ilanı yayınlamasını bekleyen vatandaşlara, haftanın son iş gününde müjdeli haber geldi. Rekabet Kurumu, çeşitli kadrolarda istihdam etmek üzere 60 yeni personel alınacağını duyurdu. İşte kurumun alım ilanına ilişkin haberin ayrıntıları…

Zorlayıcı ekonomik şartlar çerçevesinde işten çıkarılma korkusu olmadan devlet garantisi altında istihdam edilmek isteyen vatandaşlar, sene başından bu yana kamu ilanlarını yakın takibe almış durumda. Bu kapsam vatandaşların yüzlerini güldüren bir kamu ilanının daha yayınlandığı duyuruldu. Rekabet Kurumu tarafından yayınlanan alım ilanında, farklı kadrolarda görevlendirilmek üzere kurum bünyesine toplamda 60 kişinin dahil edileceği bilgisi kamuoyu ile paylaşıldı.

Rekabet Kurumu Personel Alımı İlanı 2022

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı olarak hizmet veren Rekabet Kurumu, yeni dönemde eksik kadrolarını tespit ederek alım ilanını yayınladı. Kurumun bugün itibari ile yayınlanmış olan ilanında, farklı kadrolara dağıtılmak üzere uzman yardımcısı pozisyonunda istihdam edilecek toplamda 60 kişiye ihtiyaç duyulduğu bilgisi paylaşıldı.

Rekabet Kurumu tarafından yayınlanmış olan personel alımı ilanına göre boş kadrolar ve kadrolara alınacak olan kişi sayıları şu şekilde belirlendi:

Rekabet Uzman Yardımcılığı- Hukuk: 25 kişi

Rekabet Uzman Yardımcılığı- Genel: 25 kişi

Rekabet Uzman Yardımcılığı- Bilişim: 10 kişi

Rekabet Kurumu Personel Alımı İlanı Başvuru Şartları

Rekabet Kurumu tarafından yayınlanan personel alımı ilanı aracılığı ile istihdam edilmek isteyen vatandaşlar için ilan başvuru şartları belirlendi. Kurumda uzman yardımcısı olarak görev almak isteye adayların sağlamaları gereken şartlar şu şekilde duyuruldu:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

İlgili uzman yardımcısı kadroları için belirlenmiş olan lisans bölümlerinin birinden mezun olmuş olmak

35 yaşını aşmamış olmak

Mesleğin görev tanımı için engel teşkil edebilecek devamlı bir sağlık problemine sahip olmamak

KPSS’nin ilgili puan türünden en az 80 puan almış olmak

Rekabet Kurumu Personel Alımı İlanı Başvuru Detayları

Rekabet Kurumu’nun 29 Mayıs Pazar günü yapacağı personel alımı sınavına girmek isteyen adayların başvuruları, 11 Nisan- 11 Mayıs tarihleri arasında e-devlet aracılığı ile kabul edilecektir.