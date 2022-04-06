Dünyaca ünlü platformlar arasında yer alan Reddit'in etkinliği olan Reddit Place'de heyecan dolu anlar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Reddit Place Nedir? Reddit Place Elraenn Kimle Savaştı? Reddit Place Türk Bayrağı Saldırı Girişimi Püskürtüldü!

Dünyaca ünlü platformlar arasında yer alan Reddit'in etkinliği olan Reddit Place'de heyecan dolu anlar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Gündemden eksik olmayan Reddit Place etkinliği sona erdi. Popüler sosyal ağlar arasında yer alan Reddit, tüm dünyada yer alan kullanıcıların çizim yapabilmesini sağlayan etkinliği R Place özelliği ile birlikte kullanıcıların etkinliklerini yaratmasını sağladı.

Twitch yayıncılarının büyük destek ve ilgi gösterdiği Reddit Place etkinliğinde heyecanlı gece sona erdi. Türkiye'de ki yayıncı ve kullanıcılar Türk bayrağı ve Atatürk portresi çizerek gece sonunda çizimlerini korumayı başardı. Reddit Place son hali ve Twitch dünyasında yaşanan son dakika gelişmeleri Gürses Gazetesi'nde yer alıyor.

TWİTCH YAYINCILARININ AKILLARDAN SİLİNMEYECEK GECESİ!

Türkiye'de en fazla izlenen ve aboneye sahip yayıncılar arasında yer alan Elraenn ile birlikte Pqueen ve Hype'da efsane gecede izleyicileri ile birlikte R Place'de Atatürk portresi ve Türk bayrağını korudu.

Tüm dünyanın katıldığı etkinlikler arasında yer alan Reddit Place'de geceye birçok çizim damgasını vurdu. R Place etkinliğinin en üstünde ki Atatürk portre çizimi ve biraz aşağısında ki Türk bayrağı çizimleri sosyal medyada ve dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

ELRAENN ile xQc Kavgası

Türk Twitch yayıncısı Elraenn Reddit Place'de gösterdiği tarafsızlık ile tüm dünya ülkeleri tarafından büyük övgüler alırken xQc'nin Türk bayrağına yaptırdığı saldırılar ise bertaraf edildi. O anlar ise sosyal medyaya damgasını vurdu.

Dünyanın en ünlü forumları arasında yer alan Reddit'e ise Türk'lerin zaferi ve yarışma boyunca gösterdiği tutum büyük alkış topladı. İşte Reddit'de paylaşılan o görseller..

xQc adlı yayıncının bayrağa yaptığı saldırılar etkisiz kalırken dünyanın en ünlü sosyal ağı olan Reddit'e ise gece boyu bu görseller dolaştı.. İşte yapılan benzetmeler..