Chelsea sürpriz peşinde... Maç başladı. Chelsea, deplasmanda 15. dakikada Mason Mount'un golüyle 1-0 öne geçti. Selçuk Sports Real Madrid Chelsea maçı canlı izle Kralbozguncu Justin tv Exxen şifresiz kaçak canlı maç izle link Taraftarium24 Real Madrid Chelsea maçı canlı izle justin tv bedava şifresiz Exxen spor canlı maç izle link.

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GOL | 15' Chelsea, Mason Mount'un golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti. İngiliz ekibi orta bölgeden paslaşarak geldi. Timo Werner ceza sahasına giren Mason Mount'a pasını gönderdi. İngiliz futbolcu bu pasla ceza sahasına girdi ve uygun açıdan şutunu gönderip takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

23' Real Madrid gole çok yaklaştı. Ceza sahasının dışından Karim Benzema şutunu attı savunmaya da çarpan top üstten az farkla kornere çıktı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid, 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Chelsea'yi konuk ediyor. İşte ilk 11'ler...

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Nacho, Alaba, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Valverde, Vinicius, Benzema

Chelsea: Mendy, James, Thiago Silva, Rüdiger, Alonso, Kante, Kovacic, Loftus-Cheek, Mount, Havertz, Werner

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Real Madrid Chelsea maçıyla birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Avrupa'nın en büyük kupasını kaldırmak isteyen 8 takım, bu hafta birbirleriyle mücadele edecek. Kuralar sonucu en rekabetçi ve birbirine denk eşleşme, Real Madrid ile Chelsea arasında görüldü. İlk maçta Karim Benzema hat trick yaparak deplasmanda Real Madrid'in Chelsea'yi 3 – 1 gibi bir sonuçla yenmesini sağladı. Chelsea'nın turu geçmesi için 2 gol atıp uzatmaya götürmesi ya da direkt olarak 3 farklı kazanması gerekiyor. İşte Real Madrid Chelsea maçıyla ilgili merak edilenler...

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Real Madrid Chelsea Şampiyonlar Ligi rövanş karşılaşması 12 Nisan 2022 (bugün) tarihinde olacak. Rövanş karşılaşması bu akşam saat 22:00'da başlayacak. Chelsea'nin iki farklı kazanması durumunda maç uzatmalara gidecek. Uzatmalar dakikalarında da eşitlik bozulmadığı takdirde maçın galibini penaltılar belirleyecek.

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Şampiyonlar Ligi rövanş maçı Exxen Spor üzerinden izlenebilir. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Exxen Real Madrid Chelsea maçı canlı yayın linkini arıyor. İşte Sizler için mücadeleyi izleyebileceğiniz link...

Real Madrid Chelsea maçı canlı izle

UEFA Şampiyonlar Lig’i Çeyrek Final’i ilk mücadelesinde geçen sezonun şampiyonu Chelsea’ye konuk olan Real Madrid, sahadan 3-1 galip ayrılmayı başardı. Bu sezon tüm kulvarlarda üst düzey bir performans ortaya koyan Fransız forveti Karim Benzema’nın hat trick yaparak bir kez daha yıldızlaştığı mücadelede aldıkları farklı galibiyet ile artık tura çok yakın olduklarını söyleyebiliriz. Müsabakanın ardından İspanya Lig’inde Getafe’yi konuk eden Ancelotti’nin öğrencileri, bu mücadeleyi de 2-0 kazandılar. Aldıkları galibiyet ile 72 puana yükseldiler ve en yakın rakipleri Barcelona’nın 12 puan önünde liderliklerini korudular. Bu hafta Şampiyonlar Lig’ine geri döndüler ve Chelsea’yi ağırlayacaklar. İlk maçta aldıkları galibiyeti korumak isteyeceklerini ve temkinli oynayacaklarını düşünüyorum. Müsabaka öncesinde Eder Militao kart cezasından dolayı; Isco ve Eden Hazard ise sakatlıkları sebebiyle takımlarındaki yerlerini alamayacaklar.

Chelsea, UEFA Şampiyonlar Lig’i ilk mücadelesinde Real Madrid’e 3-1 kaybetti ve tur şansını iyice zora soktu. Güçlü rakibi karşısında ilk yarının ortalarına doğru arka arkaya yediği 2 gol ile tüm planları bozulan Tuchel ve öğrencileri, kalan bölümlerde biraz daha atak gözükseler de karşılıklı gelen goller ile müsabakadan 3-1 mağlup ayrıldılar. Karşılaşmanın ardından İngiltere Premier Lig’inde Southampton deplasmanına çıktılar. Rakiplerini darmadağın ettikleri mücadeleyi 6-0 kazanmayı başardılar. Bu hafta Şampiyonlar Lig’ine tekrar döndüler ve Real Madrid’in konuğu olacaklar. Bildiğimiz savunma güvenliğini sıkı tutan Chelsea’den çok daha farklı bir düzen ile sahada olacaklarını düşünüyorum. Çünkü mücadeleyi uzatmalara götürebilmek için dahi 2 farklı galibiyete ihtiyaçları olacak. Karşılaşma öncesinde Ben Chilwell ve Hudson Odoi’nin sakatlıkları devam ediyor.