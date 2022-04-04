Emekliler için müjdeli haber geldi. Tüm emeklilere ramazana özel ödemeler yapılacak. Emekliler bankaların şartlarını yerine getirdiği takdirde paralarını anında çekebilecek. Geri ödemesiz tüm emeklilere yapılacak 2500 TL ödemeler sayesinde Ramazan'da rahat edecekler. Ramazan'a Özel Emeklilere 2500 TL Ödeme Yapılacak! Emekliler Bunu Yaptıkları Takdirde Paralarını Anında Çekebilecek! İşte detaylar haberde yer alıyor.

Emekliler için müjdeli haber geldi. Tüm emeklilere ramazana özel ödemeler yapılacak. Emekliler bankaların şartlarını yerine getirdiği takdirde paralarını anında çekebilecek. Geri ödemesiz tüm emeklilere yapılacak 2500 TL ödemeler sayesinde Ramazan'da rahat edecekler. Ramazan'a Özel Emeklilere 2500 TL Ödeme Yapılacak! Emekliler Bunu Yaptıkları Takdirde Paralarını Anında Çekebilecek!

Uzun yıllar çalışıp emekli olmak için uğraşan vatandaşlara bankadan müjdeli haber geldi. Ramazan ayına özel bir şekilde emekli vatandaşlara 2500 TL tutarında ödemeler yapılacak. İş Bankası tarafından gelen açıklama dahilinde vatandaşlar ödemelerini alabilecek. Gerçekleştirilen kampanya ile birlikte vatandaşlar bankada yer alan emekli aylıklarını İş Bankası'na taşımak zorundadırlar. İş Bankası'na emekli aylıklarını taşıyan vatandaşlar 2500 TL tutarında emekli ödemelerini alabilecek.

İş Bankası emekli aylıklarını vatandaşların 3 yıl boyunca alması gerektiğini açıkladı. 2500 TL nakit paraları bu şekilde hızlı bir şekilde ATM üzerinden çekebileceksiniz. İşte emekli aylıklarına dair tüm detaylar haberde yer alıyor.

EMEKLİLER 30 HAZİRAN 2022 TARİHİNE KADAR BU KAMPANYADAN FAYDALANABİLECEK!

İş Bankası tarafından yapılan açıklama ile birlikte vatandaşlar 1 Nisan'dan itibaren başlayan bu kampanya ile birlikte 30 Haziran 2022 tarihine kadar faydalanabilecek.

Emekliler İş Bankası'na emekli aylıklarını taşımaları durumunda en yüksek ve en düşük alabilecekleri para ödemeleri hakkında detaylar geldi.

Emekli aylıkları buna göre;

1500 TL'den düşük maaş alanlar için 2.250 TL ödeme yapılacak.

1500 - 2500 TL arasında maaş alanlar için ise 2.375 TL ödeme yapılacak.

2500 TL ve üstü arasında maaş alan vatandaşlar için ise 2.500 TL ödeme yapılacak.

İş Bankası tarafından yapılan bu duyuru ile birlikte emekliler müjdeli habere kavuştu. Emekli aylıklarını 3 yıllığına İş Bankası'na şimdi taşıyarak sizlerde 2.250 TL'den başlayıp 2500 TL'e kadar varan ödemelerinizi alabilirsiniz.

Türkiye İş Bankası A.Ş., kısaca İş Bankası, Türkiye'de bireysel ve ticari bankacılık hizmeti sunan en büyük özel bankadır. Türkiye İş Bankası A.Ş. 1924'te Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle kurulmuştur.