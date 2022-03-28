Ramazanda misafirlerinize kolayca hazırlayabileceğiniz ekmek kadayıfı tatlısı sizlerle. Ramazana özel mükemmel tariflerin hepsi Gürses Gazetesi'nde..

Ramazanda misafirlerinize kolayca hazırlayabileceğiniz ekmek kadayıfı tatlısı sizlerle. Ramazana özel mükemmel tariflerin hepsi Gürses Gazetesi'nde.. Ramazan yaklaşırken, ev hanımları yeni tarifler öğrenerek ramazanda gelecek misafirlerine özel yemekler ve tatlılar yapmak istemektedir. Tüm güzel tarifleri bulabileceğiniz Gürses Gazetesi'nde size özel pratik ve leziz tatlılar sizlere özel olarak hazırlanmıştır.

Pratik ve Leziz Ekmek Kadayıfı Tarifi

Gerekli Malzemeler

Ön maya için Gerekli Malzemeler:

1 yemek kaşığı un

Kıvamına göre 1 veya 2 çay bardağı ılık su

1 tatlı kaşığı kuru maya

1 yemek kaşığı pekmez

Hamur için Gerekli Malzemeler:

60 gram tereyağı

6 çay bardağı un

2 adet yumurta

2 yemek kaşığı pekmez Gözden kaçırmayın Yumurtalı Ramazan Pidesi Ne Kadar?

1 çay bardağı ılık su

İsteğe göre 1 veya 2 çay kaşığı tuz

Islatmak için Gerekli Malzemeler:

2 su bardağı su

1 yemek kaşığı pekmez

Tatlının Şerbeti için Gerekli Malzemeler:

1 tatlı kaşığı limon suyu

3 su bardağıtoz şeker

2,5su bardağısu

Hazırlanışı

Derin bir kabın içerisine toz maya, pekmez, ılık su ve unu koyarak iyice karıştıralım. Ön mayayı 10 dakika bekletelim. Ön mayanız köpüklü hale geldiğinde hazır demektir. Ön mayanın üzerine, pekmez, yumurta, ılık su, tuz, yumuşamış tereyağını ve unu ekleyerek mikserle en az üç dakika karıştırın. Sonrasında hamuru tahta kaşık yardımıyla 2 dakika boyunca çırpmaya devam edin. Hazırlanan hamuru 30-40 dakika mayalanmaya bırakın. Büyük bir tepsinin üzerine yarım çay bardağı sıvıyağı dökerek mayalanmış hamuru içerisine koyun. Elinize sıvıyağ sürerek hamuru ortaya doğru katlayarak havasını alın. Sonrasında hamuru ters çevirip tepsiye elinizle yayın ve tepsi mayası için yarım saat dinlendirin. Önceden ısınmış 190 derecelik fırına hamurunuzu atarak alt ve üst kısmı iyice kızarana kadar pişirin. Ekmek soğuduktan sonra ıslatma işlemine başlayabilirsiniz. Ekmeği ıslatmak için pekmez ile suyu karıştırarak her yerini ıslatacak şekilde bir kaşık yardımıyla ekmeğin üzerine dökün. Şerbet için tencerenin içerisinde şekeri kaynatarak karamel haline getirin. Şeker eridikten sonra tencereyi ocaktan alarak üzerine limon suyunu ve sıcak suyu ekledikten sonra tekrar ocağa alın. 25 dakika boyunca kaynatmaya devam edin. Şerbetin biraz soğumasıyla birlikte ekmeğin üzerine kepçe yardımıyla yavaş yavaş dökün. Ekmek kadayıfını iki saat beklettinten sonra servis yapabilirsiniz. Üzerine kaymak veya toz fıstık ekleyerek servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun.